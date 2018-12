Criou cinco filhos e trabalhou até aos 77 anos. Aos 84, tirou um curso universitário

Foi transferida para um lar e precisou da ajuda de um andarilho para continuar a deslocar-se. Mas não desmotivou. Aos 84 anos, Janet Fein formou-se em Sociologia, tendo chegado a recorrer a aulas online para cumprir o seu sonho. Faz parte de um grupo muito residual de estudantes norte-americanos acima dos 65 anos

Aos 84 anos, Janet Fein, reformada há apenas sete, poderia ter-se resignado a abrandar o ritmo e a jogar bingo, como a própria graceja. Mas, ao invés disso, decidiu estudar e acaba de completar um curso universitário.

A história desta norte-americana, contada pela Associated Press, retrata uma mulher sempre ocupada, uma vez que Janet teve cinco filhos e trabalhou como secretária, em vários empregos, até aos 77 anos. Mas em vez de descansar optou por completar um objetivo há muito desejado: formou-se em Sociologia, pela Universidade do Texas.

“Não tinha nada para fazer durante a minha reforma e achei que jogar bingo não seria compatível com o meu ritmo”, brinca, citada pela mesma agência. Assim, dedicou-se a ler e a escrever trabalhos para a Universidade. E diz-se “feliz” por sentir que aprendeu muito. Mesmo que nem tudo tenham sido facilidades: enquanto tirava o curso, Janet teve de passar a andar com a ajuda de um andarilho e com oxigénio para a ajudar a respirar, tendo acabado por ser transferida por um lar. Chegou a ter aulas online para poder completar o curso.

Nos Estados Unidos, recorda a Associated Press, apenas um por cento dos estudantes universitários têm mais de 65 anos, pelo que Janet é um caso raro. Em 2015, eram apenas 67 mil de um universo de 20 milhões de alunos.