Chamem a polícia

Portugal é o quinto país mais policiado da Europa comunitária. Para cada 100 mil portugueses, há em média 452 polícias. Uma média sob ameaça, pois o número de efetivos na generalidade das polícias (PJ, GNR, PSP, Polícia Marítima e SEF) diminuiu 1,1 por cento entre 2016 e 2017

Neste rácio securitário, é o Chipre que lidera na Europa, com 581 agentes policiais por 100 mil habitantes, seguido pela Croácia, que regista uma média de 490 policias por idêntico número de habitantes, assim como a Grécia e Malta, com 470 ex aequo, tendo ainda a Letónia no grupo da frente (460 polícias por cada 100 mil habitantes) em relação a Portugal (452). Itália é o país que mais se aproxima deste pelotão, com uma média de 450 efetivos pela mesma fatia de população, sendo que na Eslováquia se situa a fasquia dos 400. Logo abaixo, a Eslovénia, com 380, a República Checa, com 370, Espanha, com 360, a Bélgica e a Bulgária, ambas com 340.

Mesmo em países fortemente flagelados por ações terroristas, as assimetrias destes números são acentuadas — apesar da não existência de dados concretos nesta matéria sobre o Reino Unido, Alemanha e Irlanda —, este rácio fica muito abaixo dos números nacionais. Em França, por exemplo, a média é de 332 polícias por 100 mil habitantes, números estranhamente iguais aos da Áustria e do Luxemburgo. A Lituânia, por sua vez, tem 320, com os Países Baixos e a Estónia muito perto, com uma média de 300. Parceiros de estatística, a Roménia e a Polónia, que têm médias de 270 polícias pelo pelo número padrão de habitantes. Abaixo dos 200 polícias por 100 mil habitantes, apenas quatro países comunitários: A Suécia, com 190, a Dinamarca, com 180, a Finlândia, com 155. O país menos policiado da Europa, em absoluto contraste com o Chipre, é a Hungria, que tem uma média de 90 polícias por cada 100 mil habitantes.

É certo, sabido e amplamente publicitado que Portugal foi considerado o 4º país mais pacífico do mundo, refrescando o velho mito de ser um país de brandos costumes, embora a generalidade dos jogadores do Sporting possam ter opinião diferente. Nas conclusões do Instituto para a Economia e Paz, responsável pelo Índice Global da Paz, ainda assim Portugal desceu um lugar neste ranking, já que em 2016 ocupava o 3º lugar no pódio dos países mais seguros do planeta, numa avaliação a 163 Estados independentes, com base em indicadores estatísticos como a justiça social, a segurança pública, a violência policial, as taxas de homicídio, a participação em conflitos bélicos, o nível de militarização e o investimento nacional em armamento, assim como o armamento na posse do Estado que, no caso português, neste particular, contou com certo alívio nos números provenientes dos paióis de Tancos.

Voltando às forças policiais portuguesas, é igualmente factual que a paridade ainda não chegou à polícia. Ao contrário, por exemplo, do que acontece na magistratura, em que o número de mulheres é amplamente superior ao de homens. Em 2016, havia 1763 magistrados judiciais por cada 100 mil habitantes em Portugal. Desses números, 723 são no masculino e 1040 no feminino. Em 2017, a percentagem mulheres nas polícias não ultrapassava 7,5 por cento. Por curiosidade, a maior percentagem de mulheres nas polícias da Europa é na Lituânia (36,1 por cento).

Será o número de polícias por 100 mil habitantes o reflexo de um país seguro ou este será uma consequência do trabalho policial? Se perguntarmos aos polícias, mesmo sem ser necessária uma presença in loco no teatro de uma manifestação, a esmagadora maioria dirá que o trabalho das polícias é de alto risco e baixa remuneração. Entre os fatores que fazem de Portugal um país tão bem classificado no rankingda paz, está certamente a qualidade e a dedicação do trabalho policial. Há que ter em conta, que as estatísticas não atuam em gangue, não fazem assaltos, não disparam armas de fogo, não fogem dos locais do crime em viaturas de tuning, não agridem, nem ripostam. Os números da criminalidade são sempre relativos, dependendo de que lado se está no crime.

Dizem os números do Relatório de Segurança Interna de 2018, entregue no Parlamento em Março passado, que os crimes violentos graves atingiram em Portugal os valores mais baixos da última década, representando somente 4,4 por cento de toda a criminalidade participada. Mas é claro que a família do jovem esfaqueado mortalmente à porta de um estabelecimento de diversão noturna pode ter uma visão distinta destes números, tal como o empresário de Santa Maria da Feira, que foi assaltado em sua casa com uma arma apontada à cabeça, espancado e sequestrado por um bando de encapuzados, depois de um longo internamento hospitalar, pode sobre os mesmos ter opinião diferente. Se as estatísticas lhe disserem que os crimes violentos no país diminuíram 37,1 por cento entre 2008 e 2017, serve-lhe tanto como serviu como à senhora dona Júlia, a minha vizinha do prédio do lado, que tem 79 anos e caiu no erro de abrir a porta a indivíduo muito bem parecido que lhe queria falar de uma fatura em atraso e acabou por lhe levar todo o dinheiro, as joias e o ouro, deixando-lhe de cartão de visita um braço partido, traumatismo ligeiro na cabeça e outro crónico na mente, que fez dos seus dias, dias de terror. Haverá zonas nas grandes cidades portuguesas, e até nas pequenas, onde até a polícia não arrisca entrar? Dizem que sim.

Às vítimas só lhes interessava não ter sido vítimas. As estatísticas são de pouco consolo quando não estão a zero, sendo que nenhuma sociedade atingiu ainda tais valores de utopia e cá estão elas e o Correio da Manhã para o provar. É claro que a senhora dona Júlia podia ser uma senhora dona qualquer em qualquer ponto do país, em vez de viver em Lisboa e de já não sair de casa, por ter medo da própria sombra. Contactada telefonicamente pelo Expresso, porque já não abre a porta a ninguém, diz a senhora dona Júlia que foram precisos quase 80 anos de vida para conhecer o sabor do pânico e que, “lamentavelmente tem de se pôr em causa a eficiência do policiamento de proximidade”, embora reconheça a sua importância, pois tem o discernimento de perceber que de todos os crimes que não ocorrem pela presença da polícia não reza a história.

Na criminalidade portuguesa, o crime reportado que mais cresceu foi o de contrafação/falsificação de moeda. Entre 2016 e 2017, disparou em 264,1 por cento, devidamente acompanhado pelas chamadas "outras burlas", que cresceram 47,9 por cento no mesmo período. A senhora dona Júlia não sabia disto. E também não sabia que em Portugal há uma média de 452 polícias por 100 mil habitantes. Agora já sabe. Mas prefere ficar em casa com a porta trancada. Estatisticamente, já pagou a sua fatura.