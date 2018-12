PSD quer EMEL a enviar SMS antes de rebocar carros

O PSD/Lisboa quer que a EMEL passe a avisar os automobilistas, por SMS, quando ultrapassam o tempo de estacionamento pago ou se encontram em infração, prestes a serem bloqueados ou rebocados.

A proposta social-democrata — que dará entrada na próxima semana e será discutida na reunião de quarta-feira — prevê que os cidadãos recebam um SMS 15 minutos antes de o carro ser bloqueado e 20 minutos antes de ser rebocado.

