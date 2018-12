O senhor Michelin

Aos 38 anos, Gwendal Poullennec, o jovem gestor que trabalha desde 2003 nas equipas do guia “Michelin”, em particular no desenvolvimento internacional da publicação francesa, conhece a casa como poucos. Colaborou nos últimos sete anos com o norte-americano Michael Elis e em setembro sucedeu-lhe, assumindo a direção mundial das 32 edições do famoso guia. Esteve em Lisboa na apresentação da edição ibérica do guia para 2019 e disse que Portugal está a caminho de estar entre os melhores

ANA BRÍGIDA

Os anúncios publicados recentemente a recrutar inspetores pedem menos anos de experiência em hotelaria do que os anteriores. O seu próprio percurso dentro da Michelin é incomum, pois chegou à direção mundial do guia sem ter um perfil clássico ligado à hotelaria. O perfil dos inspetores está a mudar?

Nas nossas equipas temos perfis muito diferentes. São pessoas que foram sommeliers, diretores de restaurante, chefes de cozinha, diretores de hotel. Há uma grande diversidade de profissões e de culturas. Nunca fiz o inventário de todas as especialidades, mas temos pessoas com muita experiência. No meu caso, tive pequenas experiências em hotelaria nomeadamente no grupo Accor. Sempre fui um apaixonado por gastronomia e entrei para a Michelin porque queria trabalhar no guia e no seu desenvolvimento internacional. Não tenho de facto o perfil clássico do inspetor, mas em contrapartida tive a oportunidade de ser ‘formado’ por inspetores consagrados em todo o tipo de cozinha, e de ter acesso a mentores de grande nível. Paradoxalmente tive a grande sorte de em 15 anos conhecer todos os países onde o guia é editado e todas as equipas. E tive também a sorte de ser envolvido em todos os aspetos do projeto, desde a área digital, até aos aspetos profissionais do trabalho dos inspetores, da organização e do crescimento internacional. Agora faço o cruzamento de todas estas competências e coloco-as em prática.

Quantos inspetores existem neste momento?

Não comunicamos o número de inspetores que temos. Há uma renovação regular das equipas para assegurar uma mistura de competências, com um foco nas novas tecnologias e novos media.

Há alguma relação, como alguns apontam, entre o sucesso do guia numa determinada região estar relacionado com o aumento da vendas de pneus? Falou-se nisso quando o guia começou a expandir-se para a Ásia.

Honestamente não sou a melhor pessoa para responder a essa questão. Para alguns o “Guia Michelin” tem impacto na atratividade da marca Michelin em todo o mundo, portanto faz todo o sentido que tenhamos esta atividade, faz parte da sua origem e continua a ser pertinente fazê-lo hoje. Mas daí à atividade do guia traduzir-se em benefícios comerciais com a venda de pneus, não consigo dizer-lhe. O impacto sobre a marca é real, porque o guia aumenta a notoriedade e valoriza a nossa imagem através de uma perceção que é positiva, ligada à vertente do prazer e do lifestyle que complementa a nossa vertente industrial.

Tem havido alguma abertura do guia nos últimos ao nível da comunicação. É possível saber quanto custa produzir o guia. É uma área de negócio rentável ou mantêm-se como um instrumento de divulgação da marca?

Desde a sua origem que o “Guia Michelin” é uma atividade de promoção da marca, aquilo que hoje se chama brand content, e sabemos que sempre teve a sua autonomia pois tem uma dinâmica própria, independentemente do interesse que algumas sinergias diretas poderiam ter com a marca de pneumáticos. É também isso que em parte nos tem feito crescer internacionalmente. A dinâmica do desenvolvimento do guia Michelin é autónoma. Estamos há três anos em Singapura que é uma cidade, e não forçosamente um grande mercado de pneus, daí que haja uma verdadeira autonomia das decisões editoriais. A decisão de desenvolver o guia em certos destinos tem que ver com o interesse e o dinamismo da cena gastronómica desses locais.

O guia mantém a sua reputação entre os chefes, apesar da grande dispersão de opiniões sobre restaurantes que existem nas redes sociais. Porque é que não é divulgado o investimento feito na execução dos guias, como forma de aproximação aos leitores?

Em vez comunicarmos esses valores, escolhemos comunicar o nosso método, e progressivamente ser mais transparentes acerca do perfil das pessoas que trabalham connosco. Para lhe dar uma ideia da diversidade de culturas, atualmente a nossa equipa de inspeção tem 15 nacionalidades diferentes. Falamos mais de 20 idiomas entre profissionais que são independentes, e que são nossos assalariados. É isso que nos queremos comunicar acima de tudo, em vez de falarmos de custos. Também é preciso acrescentar que o “Guia Michelin” se tem desenvolvido muito. Há 15 anos, estava em cerca de 10 países e agora são mais de 30... Esta dinâmica permite garantir maior durabilidade, com a consciência de que este crescimento internacional nos fez aumentar os meios de que dispúnhamos, contratando mais inspetores. Nunca tivemos tantos inspetores como agora.

ANA BRÍGIDA

Numa conversa que tive com Alexandre Taisne [ex-director de Food & Travel da Michelin] ele assumiu que recebiam contrapartidas financeiras, nomeadamente na Tailândia, para fazer o guia. Isso não é um contrassenso com a imagem de isenção e prestígio que a Michelin alcançou?

Para nós a atividade editorial e a de seleção e classificação de restaurantes é totalmente independente de qualquer tipo de contrato ou parceria. É a decisão da equipa de inspetores. É uma decisão soberana. Não há nenhum tipo de parceria que possa ameaçar esta independência. Por outro lado, a vantagem neste tipo de parcerias, e que também nos trouxe a Lisboa, sem interferir com a seleção de restaurantes que é feita, é dar-nos meios para comunicar e celebrar um determinado destino, dando destaque aos seus chefes e aos seus restaurantes. Promovemos o que a Michelin faz, em benefício do cliente final. Portugal é um exemplo tal como outros. Temos consciência de que o “Guia Michelin” é uma alavanca para valorizar e dar a conhecer o talento e a cozinha, e que tem impacto na imagem de um destino. Os governos estrangeiros, sob diversos aspetos, contribuem para a valorização do “Guia Michelin”, mas nunca participam na seleção do guia. Posso-lhe dar exemplos concretos. Temos a parceria com a Tailândia há dois anos e não há lá nenhum restaurante com ‘três estrelas’. Não é por haver uma parceria que a Michelin vai dar estrelas, antes pelo contrário. Somos extremamente rigorosos no nosso método e posso dizer-lhe que os nossos parceiros valorizam precisamente a independência da Michelin. É o que nos dá credibilidade e valor.

Este fenómeno recente de atribuírem estrelas em restaurantes de street food na Ásia reflete a cultura local ou é algo que no futuro pode vir a cativar a atenção do guia na Europa?

Convém ter presente que mesmo tendo equipas de inspetores locais baseadas nos principais países, a equipa de inspeção mantém-se como uma só. Todas as grandes decisões são tomadas coletivamente. Mesmo quando avaliamos a street food na Ásia os nossos inspetores internacionais da Europa e dos Estados Unidos intervêm para avaliar o nível de qualidade. O “Guia Michelin” é um reflexo, além da cultura local, dos principais géneros de cozinha que existem. Em alguns países da Ásia encontramos street food com uma grande qualidade de cozinha, com produtos muito bons, e que propõe essa qualidade com regularidade. É por isso que a Michelin os quis incluir e recomendar com o nível de ‘uma estrela’.

Há um grande impacto nas classificações dos 50th Best [50 Melhores Restaurantes do Mundo] e uma nova classificação que se anuncia para premiar restaurantes de vários estilos e níveis de cozinha [World Restaurants Awards]. Qual é a vossa estratégia perante toda esta concorrência?

Os chefes têm a consciência da dimensão de marketing deste tipo de classificações, e como bons comunicadores, sabem explorá-las, mas no fundo a verdadeira referência neste sector, aquela em que eles podem acreditar e que serve de referência ao seu trabalho e das suas próprias equipas continua a ser o Guia Michelin. Continuamos a trabalhar com inspetores profissionais anónimos, este é o ponto fulcral do nosso valor, é o elemento de diferenciação. As novas classificações, em geral, são mais short lists, que não cobrem um destino com a profundidade com que a Michelin o faz. Atualmente a seleção do guia Michelin não anda longe dos 20.000 restaurantes em todo o mundo, com cerca de 3000 classificados com estrelas.

Mas não acha que há uma ameaça real de nos próximos anos o Guia Michelin estar em risco de deixar e ser uma referência para os consumidores?

A metodologia dos 50th Best é por demais conhecida e são listas extremamente limitadas, são cinquenta restaurantes em comparação com os 3000 restaurantes com estrela que o guia tem. Ao classificarmos restaurantes fazemos um rating por categorias, por tipo de experiência, de qualidade de cozinha... Não estamos a dizer que aquele é melhor do que o outro num julgamento puramente comparativo.

Até há poucos anos Portugal tinha alguns restaurantes de cozinha tradicional classificados com estrela no guia, e atualmente não tem nenhum. Esta mudança é uma estratégia do guia ou no futuro vamos poder voltar a ter um restaurante como o Porto de Santa Maria que teve ‘uma estrela’ durante 25 anos, ou outros mais tradicionais no guia?

As estrelas do “Guia Michelin” não têm cota, por tipo de cozinha, nem é a cozinha criativa a tendência que a Michelin procura. Nós aplicamos os nossos critérios e podemos encontrar um restaurante com 1, 2 ou 3 estrelas de cozinha muito criativa ou muito tradicional. O Japão é um bom exemplo. O essencial da cozinha japonesa que é valorizada pela Michelin é uma cozinha com produtos tradicionais e um saber fazer tradicional e preparações tradicionais que são distinguidas no guia. Por isso nós valorizamos a tradição e a qualidade, e não há nenhuma oposição em haver uma cozinha de qualidade com tradição. Na seleção deste ano na Tailândia há novos restaurantes estrelados em que propõem uma cozinha tailandesa tradicional, com antigas receitas reais, e que atingem ‘uma estrela’. Não temos nenhum problema, antes pelo contrário, em atribuir essa classificação a cozinhas locais.

Como é que analisa o momento atual da cozinha portuguesa?

Desde há cerca de três a cinco anos tem havido uma espécie de renascimento. Há uma nova vaga de jovens chefes talentosos que aplicam a sua personalidade aos produtos locais. Há uma grande energia local. Depois do ano de 2016 que foi muito bom para Portugal, sentimos que este destino se está a consolidar, que esta nova cozinha está a atingir maturidade, e começa a ser competitiva a nível internacional. E não temos dúvidas que a manter-se este ritmo e este dinamismo, Portugal vai chegar ao melhor nível da gastronomia.