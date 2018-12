Em Carcavelos já não se aprende pelos manuais

Quando se entra numa sala de aula da Escola Básica e Secundária de Carcavelos, concelho de Cascais, a mudança não é logo evidente. Há mochilas penduradas nas cadeiras e cadernos, dossiês e estojos em cima das mesas. Mas numa segunda verificação percebe-se que falta um objeto habitual em qualquer carteira de escola. Os manuais escolares desapareceram da lista de material obrigatório. Esta foi a primeira escola a eliminá-los, na versão física e digital, com aval do Ministério da Educação. do 5º ao 11º anos.

Para dar a matéria, os professores têm de usar tudo o que tenha suporte digital — sites na internet, vídeos, plataformas de e-learning — ou que seja digitalizável, como fichas de trabalho que construam, textos ou notícias. Os tablets passaram a ser uma ferramenta tão importante como a caneta e o lápis. Em cada disciplina, os ‘manuais’ são uma espécie de work in progress, construído pelos próprios estudantes e professores ao longo do ano. E os alunos são avaliados pelos trabalhos que vão adicionando ao seu portefolio.

