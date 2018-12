Miguel Bastos Araújo: “Sinto que não é um prémio só meu”

Miguel Bastos Araújo venceu o Prémio Pessoa 2018. Biogeógrafo, professor universitário e investigador do Museus de Ciências Naturais de Madrid diz que este prémio é o reconhecimento da importância do estudo da biodiversidade num momento particularmente difícil

D.R.

Numa primeira reação feita ao Expresso diretamente de Madrid, o vencedor do Prémio Pessoa 2018 considera que o galardão é sinal de reconhecimento da importância do estudo da biodiversidade "num momento em que existem movimentos de contra-ciclo que procuram prejudicar a agenda da conservação da biodiversidade". "É um prémio que vem na altura certa", disse.

É a primeira vez que, em 32 edições, o prémio destaca uma personalidade da área do ambiente. Miguel Bastos Araújo tem 49 anos e a sua vida reparte-se entre Madrid e Évora, onde é investigador especializado nos efeitos das alterações climáticas na biodiversidade e responsável pela cátedra Nabeiro, que promove a investigação neste domínio.

Nascido na Bélgica, viveu entre Lisboa, Évora, Edimburgo, Londres, Oxford, Copenhaga e Madrid, tornando-se um dos investigadores mais citados internacionalmente em publicações de natureza cientifica.

Ao Expresso, disse ter recebido a notícia do Prémio Pessoa com "grande alegria e grande honra" e faz questão de o repartir. "O trabalho de investigação em biodiversidade é um trabalho de network internacional, com pessoas em vários cantos do mundo. É um trabalho de equipa", afirmou.

O Prémio Pessoa é uma iniciativa conjunta do Expresso e da Caixa Geral de Depósitos e tem o valor pecuniário de 60 mil euros. Visa premiar, em cada ano, a personalidade portuguesa que alcançou maior destaque nas áreas da Cultura, Ciência, Artes e Literatura. O júri é presidido por Francisco Pinto Balsemão e por Rui Vilar (vice-presidente). É ainda integrado por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Maria de Sousa, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery; e Viriato Soromenho-Marques.