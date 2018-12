Júri assume que prémio é também uma “chamada de atenção”

O trabalho de Miguel Bastos Araújo é “importante para o mundo contemporâneo” por contribuir “para reforçar as bases científicas da política do ambiente”. Francisco Pinto Balsemão diz que o Prémio Pessoa 2018 é, também, “uma chamada de atenção para a necessidade urgente de tomada de medidas contras as ameaças ao planeta”

A proposta de atribuir a Miguel Bastos Araújo o Prémio Pessoa 2018 surgiu de uma candidatura externa apresentada aos membros do júri. A revelação foi feita por Francisco Pinto Balsemão, na conferência de imprensa que, como acontece todos os anos desde 1987, serve para anunciar o vencedor de cada ano.

Como é tradição, coube ao presidente do júri e fundador do prémio ler o comunicado final do júri, onde se sublinham as qualidade académicas e científicas do laureado. Mas para além dos muitos méritos profissionais registados, Francisco Pinto Balsemão fez questão de sublinhar que "a atribuição do Prémio Pessoa constitui um sinal claro de que o conhecimento, a ciência com consciência e as políticas públicas nela inspiradas são indispensáveis para alimentar a esperança num futuro sustentável".

É a primeira vez que o Prémio Pessoa é atribuído a um geógrafo, mas também é inédita a consagração das questões ambientais. "Não é uma causa", diz o presidente do júri, mas "é uma chamada de atenção para a necessidade de tomar medidas contras as ameaças ao planeta e as forças que as querem ignorar".

Viriato Soromenho Marques, outro dos membros do júri, acrescentou que se premeia "um cientista", mas perante o que "está a acontecer em muitos países, entre os quais os Estados Unidos, há uma espécie de degradação das agências e dos organismos públicos" nesta área que os impede "de poder desempenhar bem o seu trabalho". "Esta é uma chamada de atenção para a necessidade de manter a qualidade do serviço público na ciência", disse.

Rui Vilar, presidente da Caixa Geral de Depósitos, que patrocina o Prémio Pessoa 2018, fez questão de destacar que a figura do geografo laureado "respeita as três dimensões essenciais deste prémio". Por um lado, "significa o reconhecimento do valor de uma personalidade portuguesa, cujo mérito é mais do que evidente". Por outro lado, "representa um estímulo e incentivo para um jovem cientista para que prossiga o seu trabalho com energia redobrada". Finalmente, "comporta uma mensagem de dimensão social", na medida em que incide sobre uma "área de extrema urgência social. A salvaguarda do ambiente e a defesa do nosso planeta é um tema, infelizmente, controverso e onde é preciso passar uma mensagem muito clara", conclui o presidente da Caixa e vice-presidente do júri do Prémio Pessoa.