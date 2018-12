Fogo em Cascais. Proteção Civil de Lisboa esteve sem informação durante uma hora

Falhas de comunicação entre bombeiros e Comandos Distritais de Operações de Socorro de Lisboa durante o combate às chamas desta sexta-feira num prédio em São Domingos de Rana. Incêndio matou uma mulher

Esta manhã, um incêndio num prédio em São Domingos de Rana (Cascais) matou uma mulher e intoxicou várias pessoas, entre elas quatro crianças.

O fogo deflagrou por volta das 9h e nessa altura o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa foi alertado através de uma chamada do 112. Os bombeiros voluntários de Carcavelos foram de imediato acionados e chegaram ao local pouco depois.

Só que, de acordo com fontes contactadas, o CDOS de Lisboa não terá recebido qualquer informação sobre o que se passava no terreno por parte dos voluntários. "Algo que seria essencial para poder acionar mais meios para o local, caso fosse necessário, e monitorizar o incêndio em tempo real", conta.

Terá sido apenas uma hora mais tarde que o CDOS de Lisboa recebeu dados do que acontecia em São Domingos de Rana, mas pela via do serviço municipal de proteção civil.

Recorde-se que desde o último fim de semana que a Associação Nacional de Proteção Civil não recebe informações por parte dos bombeiros voluntários, tal como anunciou Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. O caso deu origem a um braço de ferro com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

O MAI anunciou já uma reunião entre Eduardo Cabrita e Marta Soares para o próximo dia 18 às 15h, no ministério. Em causa, a discussão dos diplomas da proteção civil aprovados em conselho de ministros.