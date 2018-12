Caso viagens da Galp: juíza recusou suspender processo contra ex-governantes

A juíza de instrução do caso Galp/Euro 2016 não aceitou a proposta do Ministério Público para suspender provisoriamente o processo contra os arguidos mediante o pagamento de uma multa. A notícia é do Observador e foi confirmada ao Expresso por uma fonte judicial.

Na sequência desta decisão rara - regra geral a suspensão provisória é aceite pelos juízes - os três ex-governantes, um ex-assessor de António Costa, os sete responsáveis da Galp e os dois autarcas envolvidos no caso terão mesmo de enfrentar um julgamento pelo crime de recebimento indevido de vantagem.

Os ex-secretários de Estado Fernando Rocha Andrade, João Vasconcelos e Jorge Costa Oliveira - que se demitiram na sequência do caso; o ex-assessor de António Costa, Vítor Escária; os autarcas Álvaro Beijinha e Nuno Mascarenhas foram ver a seleção de futebol a França a convite da Galp.

A viagem foi organizada por Costa Pina, administrador da petrolífera e mais seis responsáveis da Galp. A empresa terá gastado 150 mil euros com o evento.