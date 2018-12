Acontecimento e personalidade de 2018. Na votação online em curso, Caso de Tancos e Joana Marques Vidal lideram escolha dos leitores

Seguindo uma prática iniciada em 2014, o Expresso desafia os seus leitores a votarem as figuras e os acontecimentos nacionais e internacionais do ano. O caso de Tancos e a ex-PGR estão à frente na votação para Portugal; o reforço dos populismos e o Presidente de Angola lideram no plano internacional

Pelo quinto ano consecutivo, os leitores dos Expresso, à semelhança do que fazem os seus jornalistas, elegem as personalidades e os factos mais marcantes destes 12 meses. Na eleição da figura internacional de 2018, os presidentes de dois países de língua portuguesa disputam o primeiro lugar, com curta vantagem para o líder angolano, João Lourenço, sobre o chefe de Estado eleito do Brasil, Jair Bolsonaro (31% contra 29%). Donald Trump segue em terceiro lugar, com 17%. O reforço dos populismos no mundo é considerado o acontecimento internacional de 2018 pelos leitores (18% dos votos). Segue-se o resgate de jovens tailandeses (14%) e o encontro entre os líderes das duas Coreias (13%). No plano nacional, a Procuradora-Geral da República que cessou funções neste ano, Joana Marques Vidal, reúne a maioria das preferências dos leitores (60%). Bem longe estão António Costa (9%) e Mário Centeno (7%). Nos acontecimentos ocorridos em Portugal, os desenvolvimentos do caso de Tancos lideram nas escolhas dos leitores (32%), seguidos pelas agressões em Alcocochete (19%). Os diversos processos judiciais em que o Benfica está envolvido fecha o pódio (9%). A votação online decorre até às 14 horas do dia 21 de dezembro, sexta-feira da próxima semana. Os leitores do Expresso podem fazer a sua votação optando entre os mesmos acontecimentos e figuras que foram sufragados pela Redação.

Assassinato do jornalista saudita

Há um ano, uma parte do mundo celebrava os ventos de mudança na Arábia Saudita, soprados pelo então recém-nomeado príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, que defendia um país “mais moderado e tolerante”. MBS havia atacado a corrupção no país (embora os alegados criminosos, entre os quais familiares seus, tenham ficado detidos num hotel de cinco estrelas) e anunciado que as mulheres podiam tirar a carta de condução. Sem prejuízo de passos concretos dados em 2017, neste ano percebeu-se que as notícias de qualquer abertura do regime eram manifestamente exageradas. Com efeito, com o assassinato em pleno consulado de Riade em Istambul do jornalista saudita Jamal Khashoggi caiu a máscara ao suposto reformista MBS. Dar ordens para liquidar um adversário político - há fortes suspeitas de que a ordem para matar Khashoggi partiu do próprio príncipe herdeiro - já seria pecado sem remissão. Mas os pormenores cruéis e macabros da execução, e da operação de fazer desaparecer o seu cadáver, deviam deixar Mohammed bin Salman segregado pela comunidade internacional, à mercê de sanções que seriam impostas a qualquer outro político no seu lugar. Mas apesar de críticas do seu maior aliado (os EUA) e das principais chancelarias, ocidentais e outras, o petróleo saudita continua a pesar muito nas bolsas da diplomacia. E a “realpolitik” vai imperando.

Caravana de migrantes rumo aos EUA

Milhares de cidadãos oriundos de países da América Central (sobretudo Guatemala, El Salvador e Honduras) lançaram-se à estrada a pé (apanhando pontualmente boleias) para tentar atingir o território dos EUA. Desde 12 de outubro, já partiram quatro grandes grupos de pessoas que encontraram nestas caravanas uma forma mais segura e barata (do que o recurso a traficantes) para tentar emigrar. Pelo caminho, enfrentam obstáculos naturais, fronteiras fechadas e a revolta de populações locais que não os querem perto. O México está a oferecer possibilidades de asilo, mas muitos querem seguir viagem até aos EUA, onde milhares de militares os aguardam junto à fronteira. Para Donald Trump, há que proteger o país de "uma invasão" infiltrada por "gente do Médio Oriente". Para o México, este drama humano é uma bomba-relógio em contagem decrescente para detonar.

Crise humanitária na Venezuela

Há menos de um mês, a organização de direitos humanos “Human Rights Watch” alertou para a “catástrofe humanitária” que atinge boa parte dos 31 milhões de venezuelanos, e para a falência do sistema de saúde no país. Calcula-se que mais de 70% da população sofra de má-nutrição e que cerca de 80% das pessoas perderam nove ou mais quilos desde o início da crise, por falta de alimentação adequada. Foi criada uma nova moeda, o bolívar soberano, que tirou cinco zeros ao bolivar forte. A medida foi anunciada um mês após o FMI ter previsto uma inflação de mil por cento no país que tem as maiores reservas de petróleo da América do Sul. Proporcional ao crescimento da inflação é o êxodo da população para os países vizinhos. Na Europa, Espanha, Itália e Portugal são os países confrontados com um retorno de migrantes em massa; só nos primeiros noves meses deste ano, terão vindo para Portugal cerca de 5500 portugueses, luso-descendentes e familiares (três mil dos quais para a Madeira). Na Venezuela, outrora um próspero destino de emigração, residem cerca de 400 mil portugueses e luso-descendentes. Como muitos milhões de venezuelanos, são alvo de um clima de violência, censura e repressão política. O seu quotidiano num Estado falido é marcado por escassez de alimentos, de medicamentos e de produtos de primeira necessidade, como papel higiénico e sabão.

Escândalo da Cambridge Analytica

Em março, uma investigação dos jornais The Guardian e New York Times desvendou um processo de manipulação dos resultados das eleições norte-americanas de 2016, o escândalo da Cambridge Analytica. Esta empresa britânica apropriou-se dos dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook (entre os quais 63 mil seriam portugueses), com a colaboração desta rede social. O procedimento da Cambridge Analytica consistiu no envio de “notícias” ou de informações a utilizadores do Facebook. Os textos, uns verdadeiros outros falsos, eram moldados ao perfil dos destinatários (sobretudo os eleitores indecisos), para direcionar o seu voto. A persuasão deste novo Ovo de Colombo faz-se por duas vias: explorando os medos e as inseguranças do recetor ou afagando as suas certezas e convicções. Nuns casos, denegrindo o adversário que se pretende abater; nos outros, exaltando o candidato que se quer promover. O caso está paredes meias com o jornalismo, colocando-o em xeque. Mas mais do que estilhaços no jornalismo, o escândalo toca o coração dos sistemas democráticos. As fake news vieram para ficar, como se viu mais recentemente nas presidenciais brasileiras. Nunca como agora, com a Cambridge Analytica, se percebeu a dimensão industrial do fenómeno da manipulação de resultados eleitorais. Ah, e em 2019, Portugal terá duas eleições de nível nacional…

Encontro entre os líderes das duas Coreias

2018 arrancou ao som dos tambores da guerra na Península da Coreia, após Donald Trump ter perdido a paciência em relação aos testes com armamento cada vez mais sofisticado ordenados pelo norte-coreano "Rocket Man", como chamou a Kim Jong-un, e ter prometido, nas Nações Unidas (em discurso no outono de 2017), "destruir completamente" a Coreia do Norte. Mas em poucos meses, a conjuntura mudou radicalmente graças a uma sucessão de acontecimentos históricos. Em abril, os dois líderes coreanos quebraram o gelo de décadas de afastamento e encontraram-se na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Este desanuviamento abriu caminho à cimeira de Singapura, em junho, entre Trump e Kim, a primeira de sempre entre chefes de Estados dos dois países. Em setembro, o sul-coreano Moon Jae-in visitou Pyongyang e espera-se que, até ao final do ano, Kim Jong-un vá a Seul. A reunificação coreana é defendida dos dois lados do paralelo 38, ainda que os países continuem tecnicamente em guerra. A paz está refém da normalização da relação entre EUA e Coreia do Norte e esta, por seu lado, está refém do processo de desnuclearização do Norte, com o qual Kim Jong-un se comprometeu mas tarda em dar passos concretos e credíveis.

Guerra comercial EUA - China

Começou com a escalada verbal de Donald Trump; evoluiu para um conflito comercial com a aplicação em espiral de medidas protecionistas; e ameaça tornar-se uma perigosa guerra entre os EUA e a China. Esta teria efeitos imprevisíveis, podendo levar à criação de dois blocos rivais e lesando severamente o crescimento da economia mundial. O ambiente de “guerra fria” entre as duas potências é mais um fator de incerteza que sobressalta os mercados, assusta os investidores e levou já o FMI a rever em baixa a previsão de crescimento (no pior cenário, um impacto de 1% no crescimento global). Nesta briga foi mudado o quadro de referências. O campeão do liberalismo e internacionalização (EUA) deixou-se tentar pelo protecionismo e um país comunista de capitalismo de Estado (China) afirma-se como o paladino da globalização. É o próprio conceito de globalização que está em causa. A China conta com trunfos importantes (é o principal detentor da dívida americana de 18 biliões de euros) que se forem usados vão gerar uma tempestade nos mercados de efeitos devastadores, incluindo "espectadores inocentes". Se prosseguir a escalada entre Washington e Pequim (neste momento congelada por uma trégua de 90 dias), o mundo corre o risco de se polarizar em torno de dois blocos em competição e conhecerá uma nova política de alinhamentos e alianças.

Movimento dos coletes amarelos

Emmanuel Macron,o mais jovem Presidente de França de todos os tempos, nunca imaginou que seria confrontado com um clima de guerrilha nas mais luxuosas ruas de Paris, 19 meses depois de ser eleito. O anúncio do aumento do imposto sobre o gasóleo, combustível que condiciona sobretudo os gastos de quem vive nas zonas rurais e grandes periferias urbanas, foi o rastilho que levou o movimento "coletes amarelos" (que na verdade são verde-limão...) a bloquear estradas e manifestarem-se no centro de Paris no sábado, 17 de novembro. Os protestos subiram de tom nos sábados seguinte, estenderam-se aos estudantes do secundário com outra agenda reivindicativa, e rumaram à Bélgica e Itália. Entretanto, o movimento foi infiltrado por extremistas de direita e de esquerda, e o Arco do Triunfo - símbolo da República Francesa - vandalizado. O Governo recuou e deixou cair o anunciado aumento dos preços dos combustíveis, gás e eletricidade, bem como os controlos técnicos dos automóveis.Cientes da sua força, os "coletes amarelos" querem aumentos dos salários e das pensões mais baixas. Sondagens indicam que 77% dos franceses apoiam o movimento. Entretanto, na noite de 10 de dezembro Macron falou ao país e fez 'mea culpa': "Compreendi a cólera", disse. E anunciou um aumento de 100 euros no salário mínimo entre outras medidas, que numa primeira reação porta-vozes dos "coletes amarelos" consideraram insuficientes.

Novo confronto Rússia - Ucrânia

A tensão entre Rússia e Ucrânia não pára de crescer desde o apresamento de três navios ucranianos pela marinha russa no estreito de Kerch, no mar de Azov, no final de novembro. Moscovo e Kiev têm uma interpretação diferente das águas territoriais russas uma vez que a Ucrânia não reconhece a Crimeia como russa - mais de quatro anos depois da anexação da península por Moscovo e de um estado de guerra com as milícias pró-russas na região de Donbass. Os três navios e o rebocador ucraniano faziam “um transporte autorizado de meios militares”. Por motivos diferentes mas com a quebra de popularidade em comum nos respetivos países, quer o presidente ucraniano quer o seu homólogo russo não dão sinais de quererem desistir do braço-de-ferro. Certo é que de parte a parte foram reforçados os meios de combate na região. No quadro geopolítico, Putin continua a impor o projeto da grande Rússia contra o Ocidente e não esqueçe o impensável namoro da NATO à Ucrânia com que se deparou depois de assumir o poder em 2000. O risco de internacionalização do conflito não é despiciendo sobretudo depois dos EUA e aliados terem anunciados voos não programados de aviões militares sobre território ucraniano.

O desafio italiano à UE

O desafio italiano à União Europeia ultrapassa em muito a crise orçamental: Roma lida melhor com crises políticas e governamentais, do que com crises económicas e financeiras. O desemprego gerado pela deslocalização das grandes indústrias tradicionais do Norte, como é o caso da indústria automóvel, e a enorme quantidade de migrantes económicos e refugiados que há mais de duas décadas chegam em grande quantidade a Itália contribuíram para o caldo de instabilidade que conduziu à demissão de Matteo Renzi em dezembro de 2016. As eleições de 4 de março deste ano conduziram à formação de um governo anti-europeísta que, para conseguir apoio da UE na redistribuição de migrantes e refugiados, desafiou Bruxelas, fechando os portos aos navios que que fazem operações de resgate no Mediterrâneo. No final do maio, a UE e os mercados voltaram a ser confrontados com uma nova crise do Euro, que poderia ser desencadeada pela dívida pública da Itália (132% do PIB). No final de setembro, o Governo de Giuseppe Conte - constituído pela coligação populista e eurocética formada pelos partidos Movimento 5 Estrelas e a Liga - anunciou que o défice seria de 2,4% do PIB nos próximos três anos, de forma a cumprir promessas eleitorais que exigem um aumento da despesa pública. As instituições europeias não gostaram da previsão e temem que Itália seja a caixa de Pandora de uma crise financeira.

O difícil caminho para o Brexit

Este foi o ano em que reverter a saída do Reino Unido da UE deixou de ser do foro do delírio. A tal conduziram a dificuldade do Governo de Theresa May em chegar a um acordo com os 27 e, tendo arrancado este a ferros, a quase certeza de que o Parlamento britânico o chumbará. A votação que esteve marcada para dia 10 de dezembro foi adiada em cima da hora, numa tentativa de May para ganhar tempo e para conseguir algumas cedências da UE (algo que Bruxelas, numa primeira reação, rejeita). Em Londres, os votos contra procedem de lados opostos do espectro político: os eurocéticos radicais pensam que o ‘Brexit’ proposto pela primeira-ministra conservadora mantém o país demasiado pegado à UE, sobretudo devido à solução de recurso encontrada para evitar uma fronteira entre a República da Irlanda (membro da UE) e a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido); já os europeístas veem no atual impasse a brecha por onde chegar a um possível segundo referendo, acreditando que o sentimento do eleitorado terá mudado ao ver quão complicado é o processo, como se esboroam as promessas dos vencedores do referendo de 2016 e como cometeram ilegalidades pelas quais foram punidos pela Comissão Eleitoral. Da queda do Governo a um ‘Brexit’ ainda mais suave conduzido pelo Parlamento, passando pela revogação pura da decisão de sair, com ou sem nova consulta popular, todas as hipóteses estão em cima da mesa.

O reforço dos populismos

A vitória de Jair Bolsonaro no Brasil foi o mais importante sinal da expansão do populismo no mundo. E tal como na eleição de Trump ou no Brexit, as redes sociais ajudaram-no. Muitas vezes à revelia da própria Constituição e do elementar respeito pelos Direitos Humanos, o capitão reformado prometeu dar resposta aos anseios da população de um país em grave crise económica, social e política. Perante um país desiludido com a classe política, Bolsonaro conseguiu derrotar os partidos tradicionais, esgrimindo a dicotomia entre o povo e a elite corrupta. Na América latina, o crescimento do populismo tem outros exemplos, como a recente eleição de Lopez Obrador no México. A vaga populista também continua a atingir em cheio a Europa onde, desde maio, governa a coligação formada pela Liga do Norte e o Movimento 5 Estrelas. A retórica anti-Europa e xenófoba permitiu o primeiro governo do género no país. Na Escandinávia, a direita populista continua a reforçar-se e o discurso anti-imigrantes continua vigoroso na Hungria. Na Andaluzia, com o Vox, pela primeira vez a extrema-direita chega a um Parlamento da Península Ibérica. O terreno é fértil quando “Um em cada quatro europeus vota populista”, como concluiu um estudo do britânico The Guardian em novembro. Nos últimos 20 anos, os votos dos partidos populistas (tanto de direita como de esquerda) aumentaram de 7% para 25% nos 31 países analisados.

Resgate dos jovens tailandeses

De tempos a tempos, no mundo globalizado, com a informação em tempo real para todos os cantos do planeta, milhões de pessoas de continentes, línguas ou credos distintos vivem a situação dramática de uns tantos na vida real como se fosse uma novela da qual não querem perder episódio. Em 2010, foi o resgate de mineiros chilenos do fundo de uma mina. Neste verão, foi um grupo de 12 crianças e jovens tailandeses (dos 11 aos 16 anos), que levados pelo seu treinador de futebol ficaram sequestrados numa gruta, cujos acessos foram todos inundados. Após quase duas semanas de estudo sobre a melhor forma de proceder ao salvamento, o resgate foi realizado em três dias, por mergulhadores. A operação mobilizou mais de mil pessoas, com muitos especialistas oriundos de diversos países, numa enorme onda de solidariedade internacional em prol dos Javalis Selvagens (assim se chamava a equipa de futebol). O final desta novela da vida real só não foi perfeito porque nela perdeu a vida um mergulhador tailandês, que de certa forma se sacrificou, pois deu a sua reserva de ar a uma das crianças. Hoje, salvas e de boas saúde, os 12 jovens são celebridades por onde passam, desde alguns dos principais clubes de futebol de todo o mundo que os convidam para assistir aos seus jogos, até entrevistas televisivas um pouco por todo o lado.

Aung San Suu Kyi

Há cerca de um mês, a Amnistia Internacional retirou a Aung San Suu Kyi o estatuto de Embaixadora da Consciência. Anteriormente, cidades como Edimburgo, Oxford, Glasgow e Newcastle despojaram-na de distinções atribuídas em nome da sua luta pela liberdade em Myanmar, onde o regime dos generais a condenara a 15 anos de prisão domiciliária. Hoje, cada vez mais vozes defendem que lhe seja retirado também o Nobel da Paz de 1991. Em comum a toda esta revolta contra a atual chefe de Governo birmanês está o seu silêncio e inação em relação à brutal perseguição aos rohingya, a minoria muçulmana birmanesa. Rohingya é uma espécie de palavra proibida no país, suscetível de arruinar a carreira de um político. Mas de Aung San, outrora um ícone mundial dos direitos humanos, exige-se um comportamento moral. A maioria dos rohingya está refugiada no Bangladesh e quer regressar a casa, a um país que não os quer receber. Com o arrastamento deste drama - com cada vez mais indícios de genocídio - cresce o risco de se ver um dia uma Nobel da Paz ser condenada no Tribunal Penal Internacional.

Donald Trump

“As últimas revelações dos procuradores que investigam Donald Trump e a sua equipa desenham o retrato de um candidato que dirigiu pessoalmente um esquema ilegal para manipular as eleições de 2016”, escrevia há poucos dias o “New York Times”. O Presidente dos EUA termina este ano despedindo o segundo chefe de gabinete, John Kelly, um mês após ter demitido o Procurador-Geral, Jeff Sessions. Trump já fora o Presidente dos EUA que insiste em negar o impacto das alterações climáticas e que não hesitou em ameaçar a Coreia do Norte antes de ter iniciado um diálogo que se julgava impossível com aquele país, para depois voltar a engrossar a voz… No presente, entre outros braços de ferro, mantém uma guerra comercial com a China (agora em stand by), para a qual não se prevê saída. A turbulência e a imprevisibilidade que lhe estão associadas foram mesmo capazes de gerar muitos anticorpos e até boicotes dentro da própria Administração - como o demonstram os livros de Michael Wolff e de Bob Woodward publicados neste ano. Mesmo com a colagem a situações que só poderiam merecer a condenação de qualquer presidente dos EUA (como o apoio ao príncipe saudita Mohammed Bin Salman, no caso do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi), Trump parece ter pele para resistir a tudo. Quando chegou a ser vaticinado um desaire, os republicanos nem se deram mal nas eleições de midterm, a dois anos de nova eleição presidencial. Errante e polémico, Trump continua de pé.

Jair Bolsonaro

O Presidente eleito do Brasil começou a ser referido como potencialmente vitorioso quando ainda estava longe do topo das sondagens (e quando as previsões diziam que seria vencido na segunda volta). Não foi, venceu e tomará posse no primeiro dia de 2019. Bolsonaro já provocou uma profunda alteração na sociedade brasileira. Trouxe à tona e tornou público e explícito um pensamento conservador até há pouco tempo em fermentação (em vários momentos saudosista da ditadura militar) e que encontrou no capitão reformado do Exército um exímio porta-voz. Desperta sentimentos contraditórios: para os apoiantes, é um salvador da pátria capaz de recolocar o Brasil na ordem; para os opositores, é um defensor da tortura e um risco para a democracia. O perfil do seu eleitor surpreendeu os analistas: homens jovens, escolarizados e com rendimento acima da média. Bolsonaro construiu uma personalidade truculenta, com afirmações contra os casamentos homossexuais, a política de proteção dos índios ou as quotas raciais nas universidades. Eleito, não defraudou as expectativas: dos 20 ministros nomeados, seis são militares. E entre os civis, a figura mais mediática é a do juiz Sérgio Moro, rosto da Operação Lava Jato. Adepto da comunicação direta, o seu primeiro discurso foi feito nas redes sociais, que o promoveram através de uma campanha de baixíssimo custo. O homem que lidera o terramoto político e social que abalou o Brasil quer mudar a embaixada brasileira para Jerusalém, aproximar-se do governo Trump, modificar o sistema educativo, acelerar o programa de privatizações, acabar com as reservas indígenas, revolucionar a Segurança Social.

João Lourenço

Cumprido um ano de mandato, João Lourenço galvanizou a maioria dos angolanos em torno da luta contra a corrupção, que havia anunciado como prioridade. Apesar de ter insistido durante a recente visita a Portugal de que não há tensão na política angolana, Lourenço destituiu dois filhos do seu antecessor - Isabel dos Santos, da Sonangol; e Filomeno dos Santos, do Fundo Soberano - dos cargos para os quais estes tinham sido nomeados pelo pai. O estado de graça de Lourenço goza poderá ter fim à vista se a economia do país não começar a crescer rapidamente, uma vez que ainda está por sentir uma verdadeira mudança na vida dos cidadãos. João Lourenço lançou uma nova imagem da presidência de Angola, estreitando laços diplomáticos e estabelecendo compromissos e acordos económicos com um espectro alargados de parceiros, de Portugal à China, e abrindo o país ao FMI. Tanto ou mais importante do que medidas políticas e económicas será a aproximação à sociedade civil, como a receção no palácio presidencial de alguns dos proeminentes opositores ao regime. Mas os maiores testes à abertura de Lourenço serão aqueles em que a iniciativa não parte dele. Por exemplo, intelectuais e politólogos desafiam o Presidente a alterar a Constituição no sentido de reduzir os seus próprios poderes. João Lourenço não é José Eduardo dos Santos, mas detém tantos poderes como o anterior chefe de Estado.

Jerome Powell

Jerome Powell, o novo presidente da Reserva Federal, o banco central dos Estados Unidos, ainda não completou um ano de presidência e já tem o seu ‘padrinho’, Donald Trump, a ‘esmurrá-lo’ em público semana sim semana não. Powell seguiu o guião da sua antecessora, Janet Yellen: ir subindo gradualmente a taxa de juro fixada pelo banco central, encarecendo lentamente o custo do dinheiro, acabando com o que restava da política de estímulos adotada na resposta à crise financeira. Esta orientação chocou com as necessidades políticas de Trump. A economia norte-americana está a crescer mais do que resto das economias desenvolvidas e o desemprego está em mínimos históricos. A política da Fed é deitar alguma água fria nesse sobreaquecimento, para evitar que engordem ‘bolhas’ que, depois, estoiram. Ora, a Trump isso não agrada. E, desde o verão, começou a atacar publicamente a Fed. No seu estilo peculiar, o presidente dos EUA disse que o banco central do seu país está “louco”. Trump afirmou que a Fed lhe está a estragar a estratégia: “sempre que fazemos algo em grande”, a Fed sobe os juros, como se fosse de propósito. Mais recentemente, o homem que ocupa a Casa Branca deu a estocada final retórica na Fed: o banco central “é a maior ameaça”. Para Trump, mesmo maior do que a China, país com o qual os EUA travam uma guerra comercial desde o verão.

Xi Jinping

Presidente previsivelmente vitalício desde fevereiro, quando expurgou da Constituição a limitação de mandatos, Xi Jinping dedica-se agora a reforçar o papel da China no mundo. Enquanto mantém a guerra comercial com os EUA, lança bilionários projetos de infraestruturas noutras regiões, como a nova Rota da Seda, iniciativa conhecida por “Uma faixa, uma rota”, entre outros. Depois de aproveitar a boleia do Ocidente para a abertura, as promessas de reforma foram esquecidas por Pequim. A abertura do seu mercado interno foi abandonada e sobre a prometida liberalização dos mercados financeiros nunca mais se ouviu falar. A legalização dos “campos de reeducação” para a minoria muçulmana é apenas a ponta do icebergue de um aparelho de repressão às liberdades e aos direitos humanos que não parou de crescer. Um confronto com Washington a propósito de Taiwan será talvez o pior dos pesadelos para Xi Jinping que, entretanto, consolida a sua presença militar nos mares do Sul da China, uma das maiores rotas marítimas do comércio mundial.

A derrocada da estrada de Borba

No dia 19 de novembro, um troço de 100 metros da antiga estrada nacional 255, entre Borba e Vila Viçosa, aluiu para duas pedreiras contíguas, provocando a morte de cinco pessoas. Tudo parece uma tragédia anunciada, com sinais no terreno desde há muito tempo e alertas formais para o “colapso” da estrada feitos pelo menos desde o final de 2014. Sirenes a que ninguém ligou - ou se ligou nada fez de concreto para impedir o sucedido. Um memorando que diagnosticava os perigos esquecido nos meandros da Administração Pública central e foi ignorado pela Câmara de Borba (a entidade desde 2005 com a competência de fechar aquela via). No índice deste caso há entidades que foram extintas, outras que demoraram a assumir novas competências, serviços a mudar de tutela ministerial e vazios a potenciar o desastre. Rapidez só a dos que após o desastre foram lestos a sacudir a água do capote. Um inquérito da Inspeção do Ambiente, audições no Parlamento e a investigação do Ministério Público irão apurar responsabilidades. Após os incêndios de 2017, o Estado voltou a falhar. Com muito menos vítimas mortais, é um facto. Só que em Borba tudo era previsível. Até o local do acidente estava mapeado: entre os kms 1,3 e kms 1,9 da antiga EN255.

Agressões em Alcochete

A 15 de maio de 2018, um grupo de quatro dezenas de encapuzados entrou na Academia do Sporting, em Alcochete, com uma tática bem preparada e treinada: agredir jogadores, treinadores e staff do próprio clube. Algumas das marcas da selvajaria, como a ‘cabeça aberta’ do avançado holandês Bas Dost, são imagens icónicas que correram mundo. Em poucos minutos, o grupo semeou o pânico, gerando uma série de consequências em cadeia: nove jogadores rescindiram os contratos com o clube, alegando justa causa (alguns voltaram, posteriormente), o presidente Bruno de Carvalho, que apelidou o acontecimento de "chato", foi destituído e Sousa Cintra voltou a liderar o clube, mais de 20 anos depois do final do seu mandato. No dia das agressões, foram logo detidos 23 adeptos, com os restantes a serem identificados nos meses seguintes, totalizando 37 arguidos, que entretanto passaram a acusados, respondendo por crime de terrorismo. Entre eles está o ex-líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes, o atual líder, Nuno 'Mustafá' Mendes, e o elemento de ligação do clube com os adeptos, Bruno Jacinto. Bruno de Carvalho é suspeito de ser o autor moral da invasão.

Aumento da contestação social

O fim da paz social marcou o ano político e, apesar de o Governo desvalorizar a contestação e prolongar o braço de ferro com os sindicatos, os efeitos foram indisfarçáveis nos sectores da saúde, transportes, educação e justiça, onde as greves (em versão parcelar, regional ou a determinadas tarefas) se prolongaram durante meses seguidos. Mas não ficaram por aqui: estivadores, guardas prisionais, bombeiros, notários e até forças de segurança fizeram ouvir a sua voz, em manifestações que provocaram momentos de tensão e de confronto, como poucas vezes se registam em Portugal.

Benfica nas malhas da Justiça

Este foi o ano em que o Benfica teve de defrontar um adversário forte e inesperado: a Justiça. O clube e os seus responsáveis estão a ser investigados em pelo menos quatro processos: e-toupeira, Mala Ciao, E-mails e, no caso do presidente Luís Filipe vieira, na Operação Lex. O processo e-toupeira é o que está mais adiantado. A acusação diz que o assessor jurídico do Benfica subornou um funcionário judicial com bilhetes e camisolas para conseguir material em matéria de justiça sobre os processos em que o clube e os adversários Sporting e FC Porto estão envolvidos. Nos outros processos estão em causa o controlo dos árbitros e o pagamento a jogadores para ganharem a adversários do Benfica. A prova de que o Benfica leva o desafio contra a justiça a sério é que contratou três dos melhores penalistas – Saragoça da Matta, João Medeiros e Rui Patrício - para defender o clube em tribunal e evitar os julgamentos. No processo que está mais adiantado [na quinta-feira, dia 13 de dezembro, com a decisão instrutória, saber-se-á quem vai a julgamento], o MP sugeriu que o Benfica pode ser punido com a descida de divisão ou a perda de pontos.

Bolha imobiliária

O disparo no sector imobiliário foi de tal ordem que nem alguns políticos mais moralistas evitaram cair na tentação de ir atrás do demónio do lucro rápido. Veja-se o caso de Robles, que tanta tinta fez correr, mas que mais não foi que um pequeno espelho desse grande ‘reflexo condicionado’ do que é, hoje, Lisboa estar na moda. Está tanto na moda que se bateram recordes de preços na venda de habitação de luxo, com os valores a ultrapassar a fasquia dos 22 mil euros por metro quadrado. O mesmo será dizer que nunca em Lisboa se tinha vendido um apartamento por 12 milhões de euros, mas foi isso mesmo que aconteceu, com o dito apartamento integrado num prédio ainda em construção. Com Lisboa a aparecer constantemente no topo dos rankings internacionais de atractibilidade, já não espanta ver um outro edifício, em plena Baixa, recém-reabilitado para habitação e com inquilinos de 27 nacionalidades. Mas de tanto estar na moda, Lisboa acabou por afastar ainda mais os lisboetas do seu regaço. Os preços estão mais incomportáveis e inacessíveis que nunca para o cidadão da dita ‘classe média’, que só nas zonas suburbanas encontra resposta aos seus anseios. Em termos gerais, ainda recentemente o Banco de Portugal alertava para o aumento de 33% nos preços das casas, ao longo dos últimos cinco anos. Em algumas zonas do centro de Lisboa, esse disparo pode ter acontecido em menos de um ano.

Cristiano Ronaldo acusado de violação

A história já fora revelada em 2017, através do Football Leaks, mas ganhou outra relevância a 28 de setembro deste ano, quando a revista alemã "Der Spiegel" divulgou o caso de forma pormenorizada, juntamente com declarações inéditas de Kathryn Mayorga: a norte-americana, de 34 anos, alega ter sido violada por Cristiano Ronaldo, em 2009, num hotel em Las Vegas. Mayorga diz que foi coagida a assinar, meses depois, um acordo de confidencialidade sobre o assunto, a troco de cerca de 325 mil euros. É esse acordo que os advogados atuais da queixosa consideram não ter valor legal, devido ao estado psicológico em que Mayorga se encontrava quando o assinou, e que levou o caso a ser reaberto num tribunal de Las Vegas, no estado do Nevada. Cristiano Ronaldo negou as acusações, dizendo que o sexo entre ambos foi "consensual". Independentemente do desfecho judicial, o caso é um rombo na marca CR e na imagem do futebolista, que teve em 2018 um ano negro: um Mundial que começou bem mas do qual saiu com Portugal pela esquerda baixa; pela primeira vez numa década ficou sem os mais cobiçados prémios individuais; e teve de pagar uma soma astronómica ao Fisco espanhol por conta de uma fraude fiscal, pela qual foi também condenado a prisão com pena suspensa.

O caso de Tancos

Quem roubou o arsenal de Tancos? A pergunta continua a não ter resposta, um ano e meio depois do "furto do século", sobretudo depois de o assalto ter passado para segundo plano com a farsa da recuperação das armas. O caso já derrubou um ministro da Defesa, um chefe do Estado-Maior do Exército e um diretor da Polícia Judiciária Militar. Os acontecimentos precipitaram-se em setembro, depois de a PJ ter detido cinco elementos da PJM, três da GNR de Loulé e um ex-fuzileiro, por suspeitas de terem montado uma operação clandestina de recuperação das armas roubadas. Dias depois, um dos principais arguidos, Vasco Brazão, ex-porta voz e investigador da PJM, revelou ao juiz de instrução que Azeredo Lopes tivera conhecimento da operação de encobrimento da PJM montada em torno do resgate das armas de guerra. O então ministro garantiu publicamente que nada sabia, mas nesses dias foi crescendo a pressão sobre Azeredo e Rovisco Pais. Foi nessa altura que o ex-chefe de gabinete de Azeredo entregou ao DCIAP um memorando em que a PJM revelava alguns contornos da operação ilegal feita à revelia da PJ civil e do DCIAP. Quanto aos principais suspeitos, continuam a ser procurados pela PJ. No plano político, sobre vários responsáveis - do líder do PSD ao primeiro-ministro e ao próprio Presidente da Repúblic - pairou ou paira a suspeita sobre o que efetivamente sabiam antes de a devolução das armas ser pública. A par do inquérito do MP, uma comissão de inquérito parlamentar irá esmiuçar o caso.

Os esquemas dos deputados

Entre deputados que estão "presentes" sem porem os pés no Parlamento e deputados que recebem financiamento duas vezes para pagar a mesma viagem, foi um ano atribulado para a imagem da Assembleia da República. Em abril, o Expresso noticiou que quase todos os deputados das ilhas, incluindo o presidente do PS, Carlos César, praticam o mesmo esquema: recebem da AR 500€ por semana para financiar os voos para casa ao fim de semana (quer façam ou não façam a viagem) e depois, apesar de não terem pago o bilhete do seu bolso, pedem o reembolso de boa parte do valor ao abrigo do subsídio social de mobilidade da região autónoma. Em Novembro, o Expresso noticiou que o deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano, não esteve em duas sessões plenárias em que a sua presença estava registada. Uma semana depois, a deputada Emília Cerqueira assumiu que fora ela, "inadvertidamente", a ‘picar o ponto’ pelo colega de bancada. Por fim, o Observador noticiou que Feliciano Barreiras Duarte, também do PSD, votou contra o OE, na generalidade, apesar de nessa tarde não estar no Parlamento. A deputada que votou por Feliciano, Maria das Mercês, demitiu-se depois dos seus cargos no grupo parlamentar. Enquanto Ferro Rodrigues pede novas regras e puxa as orelhas a "alguns (poucos) deputados que põem em causa o prestígio do Parlamento", PS e PSD trocam acusações sobre quem tem autoridade para criticar o outro.

Reaproximação entre Portugal e Angola

O chamado "irritante" acabou quando o sistema judicial português decidiu no sentido desejado pelo poder político de Luanda, enviando para a justiça angolana o processo do ex-vice-presidente Manuel Vicente. Depois da tensões acumuladas pela pressão sobre a justiça portuguesa, tudo se foi esvanecendo. A reaproximação, no entanto, não foi imediata. Primeiro, António Costa teve alguma dificuldade em conciliar agendas com João Lourenço para visitar Angola. Mesmo tendo aterrado em Luanda em setembro de jeans e mocassins, o "irritante" estava ultrapassado e as minudências protocolares foram perdoadas. O ponto alto da normalização das relações foi a visita de Lourenço a Lisboa, em novembro. Não só pela maneira como decorreu a viagem de Estado, mas pela forma como o presidente angolano usou Portugal para fazer política interna: começou na entrevista ao Expresso, em que desferiu fortes ataques ao poder anterior de José Eduardo dos Santos, e continuou ao longo da estada, com mais avisos de promessas de luta contra o vespeiro de políticos angolanos que não querem a mudança. O posicionamento anti-corrupção e contra a cleptocracia das elites angolanas foi música para a opinião pública e publicada portuguesa. Resta agora saber se os apelos ao investimento português e à ida de enfermeiros e professores vão ter sequência.

Um défice histórico

O Governo prepara-se para chegar ao fim deste ano novamente com o défice mais baixo da democracia. A confirmar-se a meta fixada recentemente no Orçamento do Estado para 2019, as contas públicas deverão chegar a dezembro com um saldo negativo de 0,7%. Um nível que não se via desde os tempos do Estado Novo e que, espera o Governo, deverá continuar a descer no próximo ano para um novo recorde de 0,2%. A forma como Mário Centeno conseguiu bater consecutivamente as suas próprias metas orçamentais, e apresentar défices históricos ano após ano, tem merecido críticas, relacionadas com as cativações ou o travão do investimento público, mas é um importante capital de confiança para Portugal que conseguisse escapar ao Procedimento por Défice Excessivo, melhorar os ratings que saíram de ‘lixo’ e reduzir a fatura com juros da dívida (para a qual contribuiu bastante o programa do Banco Central Europeu). O valor final do défice de 2018 só será conhecido no final do primeiro trimestre do próximo anos mas, mais décimas menos décima, será sempre um marco histórico para as finanças públicas portuguesas.

António Costa

Fez a quadratura do círculo. Pôs a vaca a voar. Em 2015, só uns temerários demasiado otimistas podiam vaticinar que este ano a 'geringonça' fosse capaz de produzir e aprovar o quarto orçamento da solução governativa. António Costa teve um péssimo resultado nas legislativas, mas conseguiu este ano fechar a narrativa que inaugurou na campanha em que não conseguiu convencer os portugueses: conjugar devolução de rendimentos com crescimento da economia, subida do salário mínimo com crescimento do emprego e redução acentuada do desemprego, parceria com partidos anti-europeus sem que Portugal mudasse a posição na Europa (até conseguiu tornar-se um modelo entre os partidos socialistas europeus). O primeiro-ministro entra para a reta final da legislatura com sondagens que o deixam à beira da maioria absoluta, e com o Bloco e o PCP no bolso: negociaram, protestaram, mas na realidade foram aprovando orçamento atrás de orçamento com menos ganhos do que desejavam e sempre contra os pressupostos subjacentes ao objetivo da governação: os critérios de Bruxelas e o défice zero que deve ser conseguido este ano. À direita, conseguiu manietar um líder do PSD que se recusa fazer uma oposição agressiva e tem um partido em desagregação. Costa enfrenta agora uma grande contestação social, embora isso até lhe possa servir a campanha, porque devolveu o que foi possível, mas não é possível dar tudo a todos. Vencedor em quase todos os domínios, pode comprar uma guerra com os professores este ano, com a esperança de ter a opinião pública do seu lado. Neste momento já está com o pé no acelerador da campanha, que durará 10 meses ininterruptos até ao dia 6 de outubro.

Bruno de Carvalho

Se não foi o nome mais proferido nas televisões portuguesas neste ano, está de certeza no pódio da lista. Antes, durante e depois do imbróglio que foi a sua destituição de presidente do Sporting, em junho, Bruno de Carvalho perdeu-se na luta pelo cargo que detinha desde 2013, acabando orgulhosamente só. Apelidado internacionalmente de "Trump português", chocou os adeptos - muitos deles então ainda seus apoiantes - ao qualificar a invasão a Alcochete como um acontecimento "chato", naquilo que terá sido o princípio do fim de um presidente que polarizou a opinião pública do país e em especial os sportinguistas, entre o amor (louvou-se a edificação do Pavilhão João Rocha e as vitórias nas modalidades) e o ódio (criticou-se o discurso belicista e os tiques ditatoriais). Depois da rescisão unilateral de nove futebolistas e da sua destituição de presidente do Sporting (71% dos sócios votaram a favor), Bruno de Carvalho foi detido e acusado de 98 crimes, com o Ministério Público a imputar-lhe a autoria moral do ataque à Academia de Alcochete, em que vários jogadores e treinadores foram agredidos.

Fernando Pimenta

Se estiver na presença de Fernando Pimenta não duvidará da seriedade com que encara tudo o que, em maior ou menor grau, vem do que as pagaiadas lhe dão à vida. É ponderado e assertivo no discurso. É um gerador muscularmente constituído de força. É, ao mesmo tempo, um tipo acessível, humilde e de trato fácil, para quem sempre tão metódico e obsessivo foi a alcançar 117 medalhas na carreira. Quem já tanto ganhou conseguiu, em 2018, reunir mais nove pedaços de bronze, prata ou ouro. Revalidou o dourado título mundial nos 5.000 metros em K1 e sentado na canoa, sozinho (como, em tempos, a Federação Portuguesa de Canoagem não o queria), de pagaia nas mãos, ainda foi o melhor do planeta nos 1.000 metros em Montemor-o-Velho, onde se realizaram os Mundiais. Títulos solitários, dependentes do esforço, da vontade e das horas sacrificadas por um indivíduo, mas que ele deu como propriedade “de todos os portugueses”. Nortenho de sotaque e humilde nas palavras, Fernando Pimenta é, provavelmente, “um dos canoístas mais completos” que existem, como o próprio diz. No ano em que o minhoto, de quase três décadas de uma vida (fará 30 anos em agosto) em Ponte de Lima, trocou o clube da terra pelo Benfica, a meio do ciclo olímpico, continuou a ter sucesso. O impulso ganhador que o faz repartir-se por treinos bi, tri e, por vezes, tetra diários, é o mesmo que levará a Tóquio em 2020.

Joana Marques Vidal

Joana Marques Vidal é a única procuradora-geral da história recente que saiu do cargo sem ouvir críticas e foi até alvo de um movimento Fica-Joana que só não teve sucesso porque o Governo e a ministra da Justiça fizeram questão de aplicar à letra a interpretação que fizeram da constituição: um PGR, um mandato “longo e único”. Marques Vidal sucedeu no cargo aos muito contestados Souto Moura e Pinto Monteiro e conseguiu pacificar as hostes sempre agitadas do Ministério Público. Foi discreta mas deu margem aos procuradores para levarem até ao fim investigações complexas e complicadas envolvendo, por exemplo, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, Ricardo Salgado e o universo BES, Manuel Pinho /BES/EDP e, last but not least, Benfica. Saiu sem conseguir aprovar o novo estatuto do MP e não escondeu algum desconforto por ter sabido “através de um passarinho” que não ia continuar. Saiu também antes dos processos que iniciou serem postos à prova nos tribunais e por isso não vai sofrer as consequências de eventuais fracassos ou as glórias pelos êxitos.

Mário Centeno

Começou por ser considerado o Ronaldo do Eurogrupo, numa brincadeira de Wolfgang Schauble, e este ano assumiu mesmo a presidência do grupo que reúne os ministros das Finanças da zona euro. A eleição aconteceu ainda o final de 2017 mas só este ano Mário Centeno tomou posse e substituiu formalmente o polémico Jeroem Dijsselbloem. A nova vida de Centeno não tem sido fácil, nem cá dentro nem lá fora, mas ganhou um estatuto internacional que poucos achariam possível quando foi o escolhido por António Costa para a pasta das Finanças no final de 2015. Polémicas à parte, e há várias, meteu as contas públicas portuguesas em ordem e é visto como um exemplo para os seus pares europeus. Por cá, é criticado pelos partidos que apoiam o Governo por ser demasiado a favor das regras europeias e da ‘austeridade’. Lá fora, há quem diga que não é suficientemente assertivo na condução de importantes dossiês como a reforma da zona euro ou a crise orçamental italiana. Seja como for, o Centeno que chega ao fim de 2018 não é o mesmo que, há três anos, ocupou o gabinete de ministro das Finanças no Terreiro do Paço. Goste-se ou não, tem hoje um estatuto internacional que lhe permite sonhar com outros voos.

Pedro Santana Lopes

Mil vezes dado como morto. Mil vezes ressuscitado. E ainda não foi desta que Pedro Santana Lopes se despediu da política. Sentado numa das cadeiras mais cobiçadas do país - a de Provedor da Santa a Casa da Misericórdia de Lisboa - olhou para o estado do PSD pós-Passos, cheirou a oportunidade e voltou a ceder ao apelo do combate. Juntou tropas, testou apoios, fez contas junto do aparelho e decidiu candidatar-se à liderança do PSD. O adversário chamava-se Rui Rio, o homem que há anos era esperado por muitos como o rosto certo para fazer a diferença. E Santana deu-lhe luta, numa campanha feia mas aguerrida, que partiu o PSD ao meio e lhe alimentou o sonho de voltar ao leme do partido. Não conseguiu. Os 45% de votos de militantes que somou nas diretas foram honrosos mas não chegaram e Santana aceitou o acordo de paz que Rio lhe propôs: entrou na lista do líder para o Conselho Nacional, como quem atira a toalha ao chão. Mas foi paz de pouca dura. O instinto do animal político voltou a funcionar, antecipou falhanços para a nova direção do PSD, vislumbrou alterações no xadrês do centro-direita e decidiu ter um papel ativo. Ao leme de um novo partido, que há muito sonhou fundar e que agora acreditou fazer sentido. Santana fundou a Aliança, disse não aos apelos de Marcelo Rebelo de Sousa para que ficasse no PSD, e arriscou partir do zero. Vai a votos nas europeias com um candidato que roubou à equipa de Marcelo. E vai dar a cara nas legislativas. Não é preciso muito para ser eleito. Mas não é para todos trocar um grande partido por um tiro no escuro.

Rui Rio

Como líder do PSD tem feito o que prometeu na campanha interna: oposição soft ao governo de António Costa, abertura para acordos de regime com o PS, tensão permanente com a comunicação social, guerra aberta com os críticos internos. A pose é aquela que se lhe conhecia da Câmara do Porto. "Estou cheinho de medo", disse à entrada de um Conselho Nacional onde se esperava contestação interna - e quando é contestado, acusa os críticos de porem em causa a "vitória" do PSD nas eleições de 2019. Passa em Lisboa o mínimo de tempo possível, porque não gosta da "podridão" da "corte"; passa aos outros membros da direção o mínimo de informação possível, porque detesta fugas de informação. O segredo é a alma do negócio: até a sua proposta para um pacto de Justiça foi entregue aos outros partidos com pedido de sigilo total - já foi revelada pelo Expresso, mas nunca foi divulgada publicamente. Confrontado com casos incómodos, começa sempre por desvalorizar, depois imputa intenções obscuras a quem dá as notícias (a comunicação social, sempre a comunicação social), e resiste até ao limite - foi assim no caso Barreiras Duarte, voltou a ser no caso José Silvano, em que chegou a responder aos jornalistas em alemão. Está presente no Twitter desde 1 de dezembro - ao oitavo tweet, atirou-se a "um canal de televisão e o seu jornal".

Unicórnios portugueses

2018 é o ano da consagração das startups nacionais. O país colocou duas novas empresas no clube de elite das grandes startups mundiais avaliadas em mais de mil milhões de dólares, os unicórnios. Depois da Farfetch, a empresa de comércio eletrónico de luxo fundada por José Neves, que já atingira o estatuto de unicórnio em 2015 e que este ano se estreou na Bolsa de Nova Iorque, foi agora a vez da Outsystems e da Talkdesk. A Outsystems de Paulo Rosado, que atua no mercado do desenvolvimento de aplicações de software (low code), angariou em junho deste ano uma ronda de investimento de 360 milhões de dólares (perto de €310 milhões), liderada pelos fundos de capital de risco de KKR e Goldman Sachs. A empresa de desenvolvimento de software para centros de contacto baseados na nuvem, Talkdesk, fundada por Tiago Paiva e Cristina Fonseca, entrou para o clube de elite em outubro depois de conquistar 100 milhões de dólares (cerca de €88,1 milhões) junto dos investidores Viking Global e Draper Fisher Jurvetson.