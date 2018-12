Ministra da Saúde critica a sua secretária de Estado (sem dar conta)

Marta Temido esteve na manhã desta quarta-feira na comissão parlamentar de Saúde e sofreu um lapso de memória.

Questionada sobre os pedidos de demissão de chefes de equipa da Urgência do Hospital D. Estefânia, Lisboa, a ministra da Saúde afirmou que podem ser vistos de duas formas: "Como sinais de que algo não vai bem ou como forma de descredibilizar o sistema", esquecendo o histórico da sua própria equipa governativa.

Em causa está o facto de a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte Bessa, ter apresentado a demissão do Hospital de Gaia por falta de condições - como fizeram esta manhã os especialistas do Dona Estefânia. Ou seja, pelas palavras de Marta Temido, a responsável ministerial terá "descredibilizado o sistema" ao exigir requisitos mínimos para a prestação de cuidados.

A demissão de Raquel Duarte Bessa, da direção da Unidade de Gestão Integrada do Tórax e Circulação do hospital, aconteceu em março e até se antecipou ao protesto de 52 colegas no mesmo hospital . Os médicos apresentaram a demissão por falta de condições de trabalho.

A crítica da ministra à sua secretária de Estado da Saúde foi feita sem dar conta. Marta Temido acabaria por acrescentar que prefere encarar as demissões de responsáveis do Serviço Nacional de Saúde "como sinais de que algo não vai bem e que é preciso melhorar".