GNR corrige balanço. Colisão seguida de despiste causa um morto no IP3 em Penacova

Acidente ocorreu por volta das 18h45, na zona de Oliveira do Mondego, concelho de Penacova, no distrito de Coimbra, numa zona do IP3 sem separador central

A GNR de Coimbra corrigiu nesta terça-feira o balanço do acidente no Itinerário Principal (IP) 3 em Penacova para um morto e quatro feridos, dois dos quais em estado grave. Fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR tinha inicialmente dito à Lusa que o acidente tinha provocado duas vítimas mortais, corrigindo posteriormente a informação e esclarecendo que a colisão seguida de despiste provocou um morto.

O acidente ocorreu por volta das 18h45, na zona de Oliveira do Mondego, concelho de Penacova (distrito de Coimbra), numa zona do IP3 sem separador central, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Registam-se ainda dois feridos graves e dois feridos ligeiros, acrescentou a mesma fonte, corrigindo também o número de viaturas envolvidas no acidente, sendo que a informação de um embate num quarto veículo acabou por não se confirmar. Segundo a mesma fonte, na sequência da primeira colisão, os ocupantes dos carros terão saído das viaturas, no momento em que um pesado de mercadorias se despistou e acabou por atropelá-los e por abalroar os dois veículos envolvidos no acidente inicial.

Na sequência do acidente, o trânsito foi cortado nos dois sentidos no IP3, o que se mantinha pelas 21:25. A alternativa é a Estrada Nacional 2. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra referiu que no local estão meios da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O CDOS não tinha o registo dos bombeiros mobilizados para o terreno.