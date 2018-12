Trabalhadores felizes fazem empresas mais rentáveis

A noção de bem-estar dos trabalhadores está a expandir-se. O foco das empresas - principalmente das grandes empresas - está a deixar de incidir unicamente na saúde física para se centrar também em aspetos sociais e de saúde mental dos seus profissionais. “Na maior parte do tempo, estamos a trabalhar. E é aí que temos de ser felizes”, afirmou hoje o CEO da consultora Mercer, Diogo Alarcão, durante a segunda conferência do ciclo de conferências "Viver Bem". As empresas “têm de criar condições para que as pessoas sejam felizes e, já agora, com saúde”, acrescentou.

O tema em debate foi o das novas tendências da saúde no trabalho. As empresas, principalmente as grandes, estão mais atentas ao bem-estar dos colaboradores, que consideram um fator determinante para a produtividade.

“No limite, acho que a ambição das empresas é a de se tornarem organizações sociais, que não se limitam a olhar para a carreira do seu colaborador, mas têm também uma visão holística das suas necessidades e começam a trabalhar com ele na esfera física, mental e até financeira”, afirmou Teresa Bartolomeu, responsável de marketing da Médis.

Para Ana Bernardes, diretora de recursos humanos da Accenture Portugal, a clivagem entre a vida pessoal e profissional é cada vez menor, pelo que é preciso ter o cuidado de garantir, “na própria fase de atração das pessoas para a empresa, que lhes damos uma solução” que as leve a querer trabalhar na empresa, mas também enquanto durar o seu ciclo de vida dentro das organizações.

Estas condições são dadas através de programas que vão desde a cessação tabágica, mindfulness e exercício físico, ao acompanhamento psicológico e à possibilidade de trabalhar a partir de casa ou ter horários mais flexíveis.

Steven Braekeveldt, CEO da Ageas em Portugal, que falou na abertura da conferência, lembrou a época em que as empresas se limitavam a seguir a lei, através da presença de um médico semanal ou mensalmente. “Acredito que o papel dos recursos humanos nas empresas irá mudar drasticamente e que terão de estar muito mais atentos ao bem-estar e cuidados de saúde dos colaboradores”.

Quanto ao facto de serem, principalmente, as grandes empresas a abrir caminho para as novas formas de cuidar da saúde e bem-estar no trabalho, João Machado Caetano, CEO do Grupo ICIL, que atua no mercado através da Medicil e Inogrup, atribui a falta de adesão das PME à velha questão do retorno do investimento. O problema é sempre o dos custos imediatos, razão pela qual em Portugal ainda “há grandes assimetrias”.

