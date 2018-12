PJ e Ministério Público fazem buscas nas Finanças

A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a efetuar buscas na Inspeção-Geral de Finanças. Em causa estão suspeitas de irregularidades em contratações e deficiências na elaboração de relatórios

Inspetores da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária estão esta terça-feira a realizar buscas na Inspeção-Geral de finanças (IGF) e outras domiciliárias, confirmou à Lusa fonte policial.

A Procuradoria-Geral da República foi questionada sobre as buscas tendo e confirmou "a realização de uma busca no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa".

A Lusa também questionou o Ministério das Finanças, mas, fonte oficial recusou-se a comentar, dizendo que não comentava "processos judiciais em curso".

A notícia sobre as buscas da PJ foi avançada pelo "Correio da Manhã" que escreve que em causa estão suspeitas de venda de informações confidenciais para o exterior, por parte de inspetores das Finanças, sendo um dos visados o inspetor-geral, Vítor Braz.

Notícia atualizada as 12h56