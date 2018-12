Armando Vara pediu para cumprir pena em Évora

A defesa de Armando Vara entregou um requerimento à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais a solicitar que o ex-governante cumpra a pena de cinco anos a que foi condenado no Estabelecimento Prisional de Évora, reservado a ex-agentes das forças de segurança e, mais recentemente, a ex-governantes e magistrados. Vara argumentou ter sido secretário de Estado da Administração Interna num Governo do PS e, por isso, poder correr perigo numa cadeia comum. O pedido foi aceite pela direção-geral.

A pena de cinco anos de prisão pelo crime de tráfico de influências transita em julgado hoje, 11 de dezembro, e Armando Vara planeia entregar-se voluntariamente no EP de Évora para cumprir a pena. Ontem, disse na TVI que só estava "à espera que lhe dissessem o dia" para se apresentar. De acordo com a lei, qualquer pessoa pode entregar-se na cadeia para cumprir a pena a que foi condenada. Mas o processo tem de chegar ao tribunal de primeira instância que informa os serviços prisionais da medida da pena. Neste caso, Vara foi condenado no tribunal de Aveiro, mas o processo ainda está no Constitucional, o último tribunal de recurso a que Vara recorreu, e perdeu. Se Vara decidisse apresentar-se hoje na cadeia teria de voltar para trás.

Armando Vara foi condenado a cinco anos de prisão efetiva no processo Face Oculta pela prática de três crimes de tráfico de influência e por ter recebido 25 mil euros em dinheiro e sete mil em presentes. Perdeu os recursos na Relação e no Constitucional.