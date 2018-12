Vara: "Como teria sido a minha vida se tivesse aceitado ajudar o juiz Carlos Alexandre, como me foi solicitado?"

Num dia em que alguns órgãos de comunicação social noticiaram que Armando Vara vai entregar-se voluntariamente esta terça-feira para cumprir tempo de prisão, o ex-administrador da CGD e ex-vice do BCP deu uma entrevista à TVI em que prometeu fazer revelações fortes no futuro. "Para onde vou irei ter tempo de escrever, vou ter tempo de refletir e vocês vão ter tempo de investigar."



Apesar de ter dito que só no futuro é que iria revelar factos de interesse público, decidiu antecipar já um fragmento do que haverá de escrever. "Como teria sido a minha nos últimos 10 anos se tivesse aceitado ajudar o juiz Carlos Alexandre, como me foi solicitado?", disse Armando Vara esta segunda-feira na antena da TVI.



Questionado sobre o que lhe foi solicitado pelo juiz, Armando Vara voltou a refugiar-se no timing. "Não é o tempo para dizer isso." E depois voltou a furar o próprio timing e expôs mais uma revelação: "Não foi só a mim que me foi solicitado [que ajudasse Carlos Alexandre], foi a outros." De seguida, deixou um recado a toda a classe que produz notícias: "Façam o vosso trabalho".



O jornalista da TVI que conduzia a entrevista fez o dele e questionou Vara se Miguel Macedo foi outra das personalidades a quem foi solicitada intervenção para ajudar Carlos Alexandre. Resposta: "Façam o vosso trabalho, na altura própria farei as minhas declarações e ajudarei no vosso trabalho".



De seguida, lembrou uma conversa de Judite de Sousa com Marcelo Rebelo de Sousa em que a jornalista perguntava ao então comentador se não achava estranho "andar-se aí a dizer que o Governo ia nomear Carlos Alexandre para diretor do SIS". "Parece óbvio que Carlos Alexandre queria ser diretor do SIS. Não digo mais nada agora." Entre o que disse e não disse, Armando Vara deixou no ar a insinuação de que Carlos Alexandre pediu ajuda para ser diretor do SIS e que acabou por ser vítima de vingança do juiz por não o ter feito.