Ministro Eduardo Cabrita critica duramente Liga dos Bombeiros

O ministro Eduardo Cabrita defende que a atitude da Liga em sair da estrutura da Proteção Civil "é absolutamente irresponsável e põe em causa a segurança dos portugueses" e considera "absurdo" falar em aprovação ou revogação de diplomas, tal como referiu este sábado Jaime Marta Soares, presidente da Liga.

Em conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna salienta ainda que as declarações feitas por Marta Soares são "absolutamente irresponsáveis".

Foi desta forma que o ministro da Administração Interna regiu à aprovação "por unanimidade e aclamação de pé" da Liga em suspender toda a informação operacional aos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) a partir das 00h deste sábado.

Este sábado, o presidente da Liga de Bombeiros Portugueses já tinha anunciado que a Liga iria "abandonar de imediato" a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), um "corte radical" de protesto contra os diplomas sobre as estruturas de comando aprovados pelo Governo.

Em causa, de acordo com a Liga, estão as propostas aprovadas pelo Governo em 25 de outubro na área da proteção civil, com a maior contestação centrada nas alterações à lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil, futuro nome da atual ANPC, reivindicando a LBP uma direção nacional de bombeiros "autónoma independente e com orçamento próprio", um comando autónomo de bombeiros e o cartão social do bombeiro.

Já o ministro Eduardo Cabrita lembra que os diplomas ainda não estão aprovados ou revogados e ainda se encontram em discussão em Conselho de Ministros. Havendo por isso porta aberta ao diálogo.

Ontem, Marta Soares assegurou que esta atitude dos bombeiros não porá em causa a segurança e o socorro aos portugueses, garantindo que estes continuarão a funcionar "exatamente na mesma". O mesmo não pensa o ministro da Administração Interna que frisou que a segurança da população pode estar em risco.