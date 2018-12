Obras no Liceu Camões de novo em risco

Não está fácil garantir o início das obras nas degradadas instalações do histórico Liceu Camões, em Lisboa. Se durante anos a centenária escola teve de aguardar por melhores dias na situação económica e financeira do país — a suspensão das intervenções da Parque Escolar (PE) em 2011 fez parar obras em curso e adiar outras já planeadas — agora é a falta de interessados no sector da construção civil que está a dificultar a adjudicação.

O concurso internacional lançado em junho, com um valor de €12 milhões, ficou vazio, tal como aconteceu com a intervenção no Conservatório Nacional de Música e Dança. Em outubro foi lançado um segundo concurso, com a PE a subir o preço a pagar para 13,8 milhões. O prazo para apresentação de candidaturas terminou na semana passada e, segundo as informações recolhidas pelo diretor do Camões, apenas uma proposta foi entregue, mas ultrapassa o preço-base estabelecido. A lei determina que tem, por isso, de ser excluída.

Questionada pelo Expresso sobre se a PE tinha recebido outras propostas, a empresa recusou falar sobre um concurso ainda em fase de avaliação.