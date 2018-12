Costa faz conciliação sozinho

A apresentação do 3 em Linha, o programa do Governo para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar - um projeto que o primeiro-ministro fez questão de chamar a si próprio e para cujo lançamento levou três ministros e vários secretários de Estado - foi feita em forma de show, com direito a malabarista.

Porém, as medidas que constam do programa já tinham sido anunciadas, chumbadas ou adiadas pelo PS na AR.