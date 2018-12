Operação Fizz. Tribunal condena ex-procurador Orlando Figueira a seis anos e oito meses de prisão

O tribunal não acreditou nas versões apresentadas pelas defesas do procurador Orlando Figueira e do advogado Paulo Blanco ao longo do julgamento da Operação Fizz. Figueira foi condenado esta sexta-feira a seis anos e oito meses de prisão efetiva por ter sido corrompido por Manuel Vicente quando o antigo vice-presidente de Angola estava ainda à frente da Sonangol, enquanto Blanco foi sentenciado a uma pena suspensa de prisão de dois anos e seis por ser cúmplice no esquema desse suborno

O colectivo de juízes não deu “qualquer tipo de credibilidade” à tese avançada por Orlando Figueira durante o julgamento em que este antigo procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) teve oportunidade de rebater os indícios sobre o crime de corrupção de que vinha acusado. Figueira fazia parte da equipa de elite do Ministério Público em Portugal, onde era especialista em esquemas de branqueamento de capitais e onde tinha em mãos várias investigações contra figuras do regime angolano, até ter decidido sair em 2012 para ir trabalhar para Angola.

Apesar de o principal arguido da Operação Fizz ter insistido ao longo do último ano, em dezenas de audiências no Campus da Justiça, em Lisboa, que quem esteve por detrás de um total de 760 mil euros que recebeu de uma empresa angolana, a Primagest, e do Banco Privado Atlântico (BPA) Europa entre 2011 e 2015, não foi o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente mas sim o banqueiro angolano Carlos Silva, com a ajuda do advogado Daniel Proença de Carvalho, os juízes não acreditaram nessa tese e consideraram muitas das explicações avançadas por Figueira como inconsistentes e contrárias ao senso comum.

Num acórdão com mais de 500 páginas, o tribunal condenou assim o magistrado a uma pena única de seis anos e oito meses de prisão efectiva por ter sido subornado por Manuel Vicente a troco de ter arquivado em janeiro de 2012 um processo-crime que corria no DCIAP contra ele. O rol de crimes considerados como provados incluem corrupção passiva qualificada, pelo que foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão; um crime de branqueamento (cinco anos de prisão); um crime de violação do segredo de justiça (um ano e quatro meses); e um crime de falsificação de documento (um ano e quatro meses), sendo que a pena final não é uma soma aritmética das penas de cada um dos crimes.

Além disso, o antigo magistrado foi ainda condenado a uma pena acessória de proibição do exercício da profissão por um período de seis anos e a entregar ao Estado 512 mil euros que se encontravam arrestados, até a um total de 763 mil euros, através de outros bens que possam ser alvo de arresto. Até ao trânsito em julgado da sentença, Figueira fica em liberdade mas está proibido de se ausentar do país.

Advogado Paulo Blanco condenado a dois anos e meio de prisão

O tribunal condenou também Paulo Blanco, advogado que representava o Estado angolano à data dos factos, a dois anos e meio de prisão com pena susppensa por crimes de corrupção ativa, branqueamento, violação do segredo de justiça e falsicação de documento. Foi considerado que Blanco atuou como cúmplice de Manuel Vicente num esquema de suborno a Orlando Figueira a troco de o procurador arquivar um processo-crime em que o então presidente da Sonangol era suspeito de branqueamento de capitais, a propósito da compra de um apartamento de luxo no edifício Estoril-Sol, em Cascais.

Tendo em conta “todos os elementos de prova que o tribunal considerou e analisou no processo”, o coletivo “não teve dúbvidas da autoria e da co-autoria dos factos por parte de Orlando Figueira e Paulo Blanco”, disse no final do julgamento o juiz Alfredo Costa. “Os esclarecimentos apresentados não conformaram uma versão alternativa e credível dos factos.”

Em contrapartida, Armindo Pires, que atuava há muitos anos como procurador para os assuntos pessoais de Manuel Vicente em Portugal e que estava, como Blanco, acusado de corupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documento, foi absolvido de todos os crimes. O tribunal considerou como “credíveis” as suas declarações em julgamento e concluiu pela falta de indícios sobre o seu envolvimento no esquema.

O que sucederá a Manuel Vicente?

As condenações de Figueira e Blanco e a assunção, por parte do tribunal, de que o suborno do procurador teve origem em Manuel Vicente deverão tornar a vida mais complicada para o ex-vice-presidente de Angola, ainda que tenha de ser a Justiça angolana a tirar agora as consequências do desfecho da Operação Fizz na primeira instância em Portugal.

Vicente foi também acusado pelo Ministério Público em 2017, mas o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu em maio deste ano a favor da separação do processo em relação a ele, que tinha sido pedida pelo seu advogado Rui Patrício, sendo que o processo acabou por seguir para Luanda no mês seguinte, em junho.

Há duas semanas e meia, em declarações à agência Lusa, o procurador-geral da República angolano, Hélder Pitta Grós, dizia que os autos estavam ainda a ser analisados e que não tinha sido tomada ainda uma decisão sobre se irá ser aberto um inquérito-crime. "O processo é muito extenso. Só quando terminarmos a sua análise é que vamos ver que diligências é que hão-de ser feitas. Não poderei adiantar agora que diligências são essas sem que esteja completada a análise de todo o processo”, disse Pitta Grós na altura.