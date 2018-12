Comerciante português assassinado na Venezuela

Este é o segundo português assassinado esta semana no país

Um comerciante português da área da panificação foi esta quinta-feira assassinado por homens armados que tentaram roubar a sua viatura, na avenida Rómulo Gallegos de Horizonte, a leste de Caracas, capital da Venezuela, disseram fontes da comunidade portuguesa local.

Este é o segundo português assassinado esta semana na Venezuela, depois de, na manhã de sábado um comerciante, de 58 anos, ter sido assassinado quando se preparava para abrir a sua frutaria, na ilha de Margarita.

O homicídio desta quinta-feira ocorreu pelas 5h00 horas locais (9h30 horas em Lisboa), quando Lino Alves, de 65 anos, se dirigia para a padaria Rosalva, de que era um dos proprietários, segundo as mesmas fontes. A vítima foi intercetada pouco antes de abrir o estabelecimento por homens armados e terá oferecido resistência quando estes pretendiam roubar a sua viatura. O comerciante português foi levado para uma clínica, na qual já deu entrada sem sinais vitais e com uma bala no tórax.

O assassinato deste comerciante está a originar diversas reações. O político opositor venezuelano Juan Carlos Vidal, do partido Primeiro Justiça, disse, na rede social Twitter, que "exige justiça”. Residentes em Horizonte reclamam vigilância policial.

Segundo fontes policiais, o caso está a ser investigado pelo Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (antiga Polícia Técnica Judiciária).