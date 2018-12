Um cartoon publicado no Expresso em 2011 acaba de ser eleito pela ONU. Por isso pedimos ao autor para escolher mais 10

A ideia do cartoon de 2011 surgiu durante o programa da troika, em pleno contexto de austeridade. “Na altura, se bem me recordo, falava-se em emprego precário e saiu uma notícia sobre pessoas que eram contratadas em regime temporário e mandadas embora logo depois. Então imaginei um relógio gigante e um trabalhador sentado à sua secretária no ponteiro dos minutos e a escorregar para fora do relógio à medida que o tempo passa e o ponteiro fica mais inclinado, para cair num caixote do lixo”, explica o cartoonista.

Rodrigo de Matos pegou assim na ideia de “fugacidade dos vínculos laborais”, numa altura em que parecia que as pessoas se tornavam “cada vez mais descartáveis” nas empresas.

Na versão original do cartoon havia uma caixa com a legenda “Trabalho temporário”, que depois foi retirada pelo cartoonista para enquadrar melhor o trabalho no Artigo 22.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos,“que é sobre o direito à segurança social num sentido mais vasto e para o tornar também de leitura mais universal”.

Radicado em Macau desde 2009, Rodrigo de Matos, de 43 anos – que já expôs os seus trabalhos em Portugal, Espanha, França, na Bélgica, em Itália, em Macau ou na Alemanha – trabalha como cartoonista freelancer.

No próximo dia 10, todos os 30 cartoons selecionados pela ONU vão estar em exposição em Genebra (Suíça), Haia (Holanda), Dakar (Senegal) e São Paulo (Brasil). Mais cidades podem também aderir a esta iniciativa. “Gostava que Lisboa e Macau estivessem entre elas”, afirma o cartoonista.

Esta não é a primeira vez que Rodrigo de Matos é distinguido a nível internacional com um trabalho publicado no Expresso. Em 2014, o cartoonista venceu o Grande Prémio do Press Cartoon Europe por um trabalho publicado no caderno de Economia em novembro de 2013 e que mostrava um mendigo a quem é servida uma sopa com uma concha com uma bola de futebol, associando a ideia de crise ao apuramento da seleção para o Mundial no Brasil.

Em baixo, o autor escolhe dez dos seus trabalhos mais marcantes além daquele que acaba de ser escolhido pela ONU.