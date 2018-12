DGPC vai propor classificação da Ponte 25 de Abril como monumento de interesse público

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vai propor ao Governo a classificação da Ponte 25 de Abril como monumento de interesse público, segundo um anúncio publicado nesta quarta-feira em Diário da República. "É intenção da Direção-Geral do Património Cultural propor a Sua Excelência, a ministra da Cultura, a classificação como monumento de interesse público (MIP) da Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada", lê-se no aviso.

A autorização para instrução da classificação iniciou-se em 2013, quando se começaram a desenvolver propostas, sob o parecer da DGPC. Em 2015, o processo teve continuidade, quando o gabinete jurídico da DGPC explicou que a classificação da Ponte assentava na "aplicação do regime legal de proteção do património cultural" com aquelas características.

A classificação de MIP poderá ainda "promover o aumento do bem-estar social e económico e o desenvolvimento regional e local", bem como "defender a qualidade ambiental e paisagística", indicou a DGPC.