Viana desafia funcionários municipais a dar presentes de Natal a 500 crianças

A Câmara Municipal e os Serviços Sociais de Viana do Castelo desafiaram nesta terça-feira 1.020 funcionários municipais a oferecer presentes de Natal a mais de 500 crianças do concelho, informou aquela autarquia. Em causa está a campanha "Viana + Presente(s)", hoje divulgada pela Câmara da capital do Alto Minho.

Contactada pela agência Lusa, a vereadora da Coesão Social, Carlota Borges, adiantou que o novo projeto vem substituir a campanha "Prendão" solidário, lançado em 2014. Aquela iniciativa municipal integrava um contentor, em forma de presente gigante, onde eram depositados os brinquedos que a população da cidade oferecia a crianças carenciadas e sinalizadas em todo concelho.

"Esta campanha dirige-se aos funcionários municipais, mas não será colocado nenhum entrave se a comunidade também quiser participar", explicou Carlota Borges. A campanha "Viana + Presente(s)", hoje anunciada pela Câmara Municipal e pelos Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais de Viana do Castelo envolve os funcionários da autarquia e dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC).

"A campanha "Viana + Presente(s)" incentiva os 1.020 funcionários da autarquia a assumir os presentes de Natal de crianças identificadas pelo pelouro da Coesão Social nas quarenta freguesias do concelho", explica a nota enviada pelo município, sublinhando que o mote para a iniciativa solidária "é envolver os funcionários municipais a estarem mais presentes, oferecendo prendas de Natal, num gesto solidário e inovador".

Segundo o município "está disponível uma lista das crianças que vão ser apoiadas, estando o documento dividido por menino, menina e respetiva idade, no Serviço de Atendimento ao Munícipe (SAM) e na sede dos Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais de Viana do Castelo". "Os funcionários que quiserem juntar-se a esta iniciativa irão assumir a responsabilidade de comprar um presente para a criança que elegerem até dia 14 de dezembro", especificou, referindo que os presentes que forem sendo entregues integrarão uma árvore de Natal que será instalada no SAM de Viana do Castelo.

A partir de 17 de dezembro, "as equipas locais irão iniciar a entrega dos presentes às crianças pelas freguesias do concelho de Viana do Castelo". Os Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais de Viana do Castelo, constituídos em 1930, então com a designação de Caixa de Previdência dos Funcionários da Câmara Municipal, são uma associação sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa e financeira, constituída por associados que são ou foram trabalhadores municipais.