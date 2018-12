Motim no Estabelecimento Prisional de Lisboa foi dominado pelos guardas

O motim começou por volta das 19h00 e ocorreu durante uma greve dos guardas prisionais, que se iniciou a 1 de dezembro e que termina nesta terça-feira. O incidente demorou uma hora e meia.

Um motim eclodiu nesta terça-feira na ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde se encontram detidos 170 reclusos, segundo informações recolhidas pelo Expresso junto do diretor geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata. Às 20h30, segundo o mesmo responsável, os reclusos foram colocados de novo nas celas, não havendo feridos a registar.

As visitas aos reclusos, previstas para quarta-feira, haviam sido canceladas devido à marcação de um plenário de guardas prisionais convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, sendo esta a principal razão da revolta. Em comunicado, a Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, confirma ainda que “os reclusos se encontram encerrados nas celas desde as 20h15, não havendo, neste momento, registo de feridos quer em guardas prisionais quer em reclusos”.

Apesar de ter sido chamado ao local, o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional da GNR não chegou a entrar no estabelecimento, uma vez que a situação foi dominada pelos guardas prisionais, apurou o Expresso. “Foi necessário determinar a intervenção dos guardas prisionais do EPL que tiveram de usar os meios previstos para estas situações de reposição de ordem”, pode ler-se no comunicado enviado já depois das 21h30 às redações.

Júlio Rebelo, presidente do Sindicato Independente da Guarda Prisional, confirmou tambérm ao Expresso que a revolta terá sido provocada após a proibição imposta aos reclusos de receberem visitas. Os reclusos negaram-se a regressar às celas, incendiaram caixotes de lixo, colchões e um portão que daria acesso à ala, "com intenção de impedir os guardas de entrarem", e também atiraram vários objetos das celas para o pátio comum.

"Os reclusos nesta ala são considerados os mais complicados a nível de comportamento", diz Júlio Rebelo, salvaguardando que tal não quer dizer que estes sejam os condenados por crimes mais graves.

O motim decorreu durante uma greve dos guardas prisionais, que se iniciou a 1 de dezembro e que termina nesta terça-feira, e que tem envolvido restrições nos períodos das visitas e no tempo de recreio dos reclusos. Estão previstas, para o mês corrente, mais duas paralisações laborais por parte dos guardas prisionais.

Em declarações à TSF, Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, disse que "pouco depois da hora do encerramento, que se inicia pelas 19h00, elementos do corpo da guarda prisional que exercem funções no Estabelecimento Prisional de Lisboa foram contactados pela chefia, e concretamente pelo comissário prisional, para se apresentarem todos no estabelecimento por problemas que estavam a acontecer na ala B. Entretanto, também nos informaram que o comissário solicitou junto da direção-geral a intervenção do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional, ou seja o Grupo Operacional do Corpo da Guarda Prisional".

O mesmo sindicalista disse à TSF que "não tem muito tempo estes reclusos vandalizaram o refeitório, o pavilhão e agora voltam a vandalizar e a recusar-se ser fechados". Jorge Alves acrescentou: "Ainda há menos de um mês estes reclusos se recusaram a ser fechados durante um fim de semana e obrigaram a diretora a ir ao EP para conversar com eles, portanto tem sido já frequente esta situação". À SIC, Jorge Alves acrescentou que o EPL tem problemas antigos e que esta não é a primeira vez que os reclusos de revoltam. “A ala B tem registado alguns problemas, já foram vandalizados refeitórios, por exemplo, pela mesma razão”.

[Notícia em atualização]