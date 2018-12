Braga recebe distinção de Melhor Cidade Europeia do Desporto 2018

A cidade de Braga recebeu esta terça-feira, em Bruxelas, a distinção de Melhor Cidade Europeia do Desporto 2018, a "cereja no topo do bolo de um ano extraordinário", segundo o presidente da Câmara de Braga.

Em declarações aos jornalistas, no final da cerimónia na qual foi atribuída a Braga a bandeira relativa àquela distinção, Ricardo Rio realçou a "qualidade e quantidade" dos eventos que a cidade recebeu e promoveu, e o "impacto na vida dos bracarenses" que a Cidade Europeia do Desporto teve.

"Esta distinção é a cereja no topo do bolo de um ano extraordinário para a cidade a todos os títulos, com um conjunto de atividades intensíssimo. Mais de 570 eventos até à data e ainda não terminámos", afirmou o presidente do município. Segundo Ricardo Rio, "registou-se uma cadência de atividades muito grande, de grande qualidade, eventos competitivos nacionais e internacionais que levaram a Braga mais de 70 modalidades e milhares de participantes do mais alto gabarito".

O autarca referiu, ainda, que a distinção entregue é um "estimulo adicional" para que os bracarenses "adotem o desporto como forma de vida".

Entre os objetivos que Braga pretendia alcançar como Cidade Europeia do Desporto, Ricardo Rio salientou "tornar o desporto em Braga cada vez mais inclusivo, aberto à participação de todos, não distinguindo idades, condições e, sobretudo, criando a consciência de que o desporto é, de facto, um elemento de desenvolvimento do território".

Ao longo do ano, Braga recebeu, "até ao momento", 575 eventos de 74 modalidades, num total de quatro mil horas de atividade com mais de 110 mil participantes. A Cidade Europeia do Desporto Braga 2018 registou mais de 300 mil espetadores. "Estes são dados que contribuíram, decisivamente, para que Braga se destacasse das restantes 20 cidades que durante este ano ostentaram o título de Cidade Europeia do Desporto", disse o presidente do município.

Além de Braga, já foram Cidade Europeia do Deporto Guimarães (2013), Maia (2014), Loulé (2015), Setúbal (2016) e Gondomar (2017), sendo que Portimão já está designada para aquele título em 2019 e Anadia, Odivelas e Penafiel são candidatas ao título em 2020.