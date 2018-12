Ministério Público abre inquérito ao uso de violência no curso da GNR

Imagens foram divulgadas este fim de semana pelo “Jornal de Notícias” e enviadas ao MP, que abriu uma investigação

Foi aberta pelo Ministério Público uma investigação às agressões cometidas no 40º curso do Centro de Formação da GNR em Portalegre. Ao Expresso, a Procuradoria-Geral da República confirma que o MP "determinou a instauração de inquérito relacionado com a matéria".

Este fim-de-semana o "Jornal de Notícias" revelou que pelo menos dez formandos do curso sofreram lesões graves e traumatismos durante o módulo "curso de bastão extensível", que obrigaram em alguns casos a internamento hospitalar e a intervenções cirúrgicas.

Em reação à notícia, a GNR confirmou a ocorrência, acrescentando que foi determinado um processo de averiguações, que não está concluído.

Paralelamente, o Ministério da Administração Interna ordenou à Inspeção Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito sobre o alegado espancamento.

O MAI referiu que o inquérito visava o "apuramento dos factos e determinação de responsabilidade" sobre o caso. E que a confirmarem-se estes factos "não são toleráveis numa força de segurança num Estado de Direito democrático".

O ministro Eduardo Cabrita pediu esclarecimentos ao Comando Geral da GNR sobre os factos descritos na notícia do "JN".