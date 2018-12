Fuga de ácido em contentor dentro de navio no Porto de Leixões controlada

Uma fuga de ácido de um contentor dentro de um navio no Porto de Leixões está a ser controlada e confinada à zona do contentor "por motivos de segurança", indicou esta segunda-feira fonte da Capitania do Porto de Leixões.

O alerta da fuga de ácido ocorreu cerca das 16h de hoje e os Bombeiros Sapadores do Porto estão a fazer "uma avaliação da situação" com o objetivo de ver se há condições para "retirar o contentor em segurança", adiantou à Lusa Rodrigues Campos, comandante da Capitania do Porto de Leixões.

O contentor que apresenta a fuga de ácido está ainda dentro do navio e, por se tratar de um ácido, que deverá ser corrosivo, "tem de se lidar com segurança".

Deslocaram-se para o local os Bombeiros Sapadores do Porto e Polícia Marítima.