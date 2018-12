Bombeiros manifestam-se contra redução salarial e aumento da idade da reforma

Salário mínimo para os novos bombeiros e corte no número de postos de carreira são duas das opções políticas do Governo a ditar o protesto desta segunda-feira, em Lisboa

Os bombeiros profissionais realizam, esta segunda-feira, uma concentração na Praça do Comércio, em Lisboa, para protestar contra a proposta do Governo que regula a carreira especial dos bombeiros da administração central, regional e local. A concentração, marcada para as 14h30, foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), a que se juntam a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais (ANBP) e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP).

Em causa está o novo estatuto profissional que regula a carreira especial de sapador bombeiro e de oficial sapador aprovada na generalidade pelo Governo a 25 de outubro. A proposta do Governo cria uma carreira unificada para os bombeiros municipais e sapadores e novas tabelas remuneratórias, além de integrar os operacionais da Força Especial de Bombeiros e os trabalhadores do Instituto de Conservação Natureza e das Florestas (ICNF) que desempenham funções de sapador florestal.

O STML e o STAL referem que o Governo quer aprovar o novo estatuto do bombeiro profissional e o regime de aposentação “sem considerar a opinião e vontade dos bombeiros do país”. Segundo estes sindicatos, trata-se de um protesto que procura “reverter decisões e opções políticas que de forma inédita podem agravar a vida e o trabalho de milhares de bombeiros”.

A ANBP e o SNBP decidiram juntar-se a esta concentração devido “à gravidade da situação”, sendo necessário que os sindicatos estejam unidos nesta luta, disse à Lusa o presidente da Associação Sindical dos Bombeiros Profissionais. Fernando Curto adiantou que a diminuição do número de postos nas carreiras, índices remuneratórios e aposentação são as principais contestações, sendo questões que os bombeiros profissionais “não vão abdicar”.

Segundo o presidente da ANBP, os bombeiros querem que se mantenham os sete postos nas carreiras e não os quatro que agora o Governo propõe. “Se as carreiras forem reduzidas, os bombeiros vão ter uma pequena progressão nas carreiras”, disse, referindo que o Governo propõe também uma diminuição dos salários, passando os novos bombeiros a ganhar cerca de € 600 euros, menos € 300 do que atualmente.

“Uma profissão de alto risco não pode ganhar o ordenado mínimo nacional”, sustentou Fernando Curto, contestando ainda o novo regime de aposentação, que aumenta a idade de reforma dos bombeiros profissionais. Segundo a proposta do Governo, a idade de reforma dos bombeiros profissionais vai passar a ser igual à idade legal de reforma, reduzida em seis anos, beneficiando ainda de um regime transitório.