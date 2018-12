fontes. Carta a uma jovem jornalista

Querida Fatumata,

As vossas perguntas não poderiam ter chegado em momento mais oportuno: o presidente do Benfica acaba de ilibar de responsabilidades os jornalistas que, na véspera, deram como certa a saída do treinador Rui Vitória do Benfica, o que não se confirmou – durante a noite, o líder encarnado terá pensado melhor e decidiu manter o técnico. E, num momento raro, assumiu publicamente a responsabilidade por esse “volte face”. A culpa era dele, não dos jornalistas.

Vitória não foi “despedido”, como escreveram alguns meios, embora, de facto, a sua saída estivesse iminente (como escreveram outros, com mais cautela). Mas o que teria acontecido se Vieira não tivesse assumido que recuou na sua intenção? Se, como acontece em tantos outros casos, tivesse optado pelo silêncio ou por desmentir a informação? Ficaria a comunicação social com o ónus de ter falhado rotundamente? Basta ver muitos dos comentários escritos esta quinta-feira nas redes sociais para perceber que não basta ter razão. É preciso que isso fique claro para o leitor.

Perguntais-me se a omissão de fontes de informação afeta a credibilidade das notícias. Não me compete fazer aqui o papel de provedor do leitor, mas incitais-me a uma reflexão tantas vezes esquecida na correria diária desta profissão. Apesar da franqueza de Vieira ter sido providencial para os jornalistas, estes não ficariam expostos a um possível desmentido se as fontes das suas notícias estivessem identificadas. E não se pediria ao leitor um ato de fé naquilo que se lhe está a contar.

Este caso está longe de ser o mais flagrante – bem recentemente, alguns meios, incluindo o Expresso, deram como certa a continuidade da anterior procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, o que não se confirmou. Nesse caso, porém, como quase sempre acontece, as fontes calaram-se para sempre, expondo o erro dos jornalistas. E em algumas áreas, como a política, basta abrir um jornal para confirmar que o recurso a fontes anónimas se tornou uma prática quase quotidiana.

Obviamente, esta questão tem muitas áreas cinzentas. Dir-me-ão alguns colegas que, sem o anonimato das fontes, não se escreveriam muitas notícias. O próprio Código de Conduta dos Jornalistas do Expresso admite que ele possa ser usado para proteger “a integridade da fonte ou para relatar factos que não sejam acessíveis de outro modo”. E não faltam exemplos de notícias importantes que resultaram de informações recolhidas de fontes anónimas, que foram depois verificadas e cruzadas com outras fontes.

Mas essa deve ser a exceção, não a regra: a identificação da fonte reforça a autoridade da informação que se dá. Não há nada que mine mais o jornalismo do que a perda de credibilidade. E, seguramente, não é banalizando o recurso a fontes anónimas que ela se conquista.

PS: Fatumata Bari, Ana Martins, Benazir Ussene e Rita Caetano são alunas do 3.º ano da Licenciatura em Comunicação Social da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Escreveram-me esta semana enviando-me algumas perguntas para um trabalho no âmbito da Unidade Curricular de Ética e Deontologia Profissional. Esta crónica nasceu aí.