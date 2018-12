Xi Jinping no "DN": "Portugal é importante na ligação entre a Rota da Seda Terrestre e a Rota da Seda Marítima"

O líder chinês promete aprofundar as relações entre os dois países. "Vamos construir em conjunto Uma Faixa e Uma Rota e ser parceiros de desenvolvimento comum. Portugal é um ponto importante de ligação entre a Rota da Seda Terrestre e a Rota da Seda Marítima, por isso, a cooperação sino-portuguesa no âmbito de Uma Faixa e Uma Rota é dotada de vantagens naturais."

Xi Jinping promete aprofundar as relações humanas entre os dois países, aumentar as trocas comerciais, a cooperação em áreas como "automóveis, novas energias, finanças e a construção de portos". O líder chinês destaca ainda a importância da cooperação marítima e o facto dos dois países terem posições idênticas ou semelhantes em questões internacionais. "A parte chinesa está disposta a reforçar a comunicação e a coordenação com a parte portuguesa, no quadro da ONU, da OMC, bem como de outras organizações internacionais, sobre a governança global, as alterações climáticas, a reforma do Conselho de Segurança da ONU e outras questões."

No artigo, Xi Jinping posicionou a China na defesa do multilateralismo e na defesa da paz. "Nesta viagem, atravessei a Eurásia e cheguei aos dois lados do Atlântico, senti o forte apelo da comunidade internacional no sentido de nos adaptarmos às correntes da época, persistimos no multilateralismo e melhorrmos a governança global. Senti também as aspirações dos povos de todos os países pela paz e pela tranquilidade, pelo desenvolvimento e pelo progresso e por uma vida feliz. Perante os problemas e os desafios do mundo atual, a parte chinesa está convencida de que somente quando aderimos ao princípio do respeito mútuo e de consultas em pé de igualdade, persistindo no desenvolvimento pacífico, bem como na cooperação de ganhos compartilhados, é que conseguimos realizar a estabilidade duradoura do mundo e desenvolvimento comum da humanidade."