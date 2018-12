Tetraplégico protesta à porta do Parlamento: "Temos direito à cidadania plena, a ser gente. Viver não é só respirar"

Ao segundo dia de protesto, Eduardo Jorge, tetraplégico, continua numa jaula em frente ao Parlamento e sem comer. Na véspera do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, diz que não há motivos para comemorações

A noite foi difícil, mas Eduardo Jorge não esteve sozinho. À porta do Parlamento, onde está desde ontem sem comer, consumindo apenas a liquídos, passaram amigos e representantes de associações de pessoas portadoras de deficiência, mas não veio nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem António Costa. E, amanhã, também não irá o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, visitou-o hoje.

"A minha ideia era que num dia viesse o Presidente tomar conta de mim, no outro o primeiro-ministro e a seguir o ministros", conta Eduardo Jorge, 56 anos e tetraplégico há 27 anos.

Estes dias vai continuar deitado, dentro de uma jaula, em frente à Assembleia da República. Sem comer, sem que o lavem ou que lhe despejem o saco da urina. É uma forma drástica de protesto para tentar sensibilizar os "governantes" e "o país" para a vida de quem não tem mobilidade. Há mais de um ano que é obrigado a viver num lar de idosos, enquanto espera pelo prometido assistente pessoal - que seja os braços e pernas que ele não consegue mexer. A promessa veio do Governo, através do projeto de Vida Independente, criado o ano passado e que ainda não entrou em vigor.

Na véspera do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Eduardo diz que não há motivos para comemorações. "Não podemos continuar a ser segregados. Temos direito à cidadania plena, a ser gente. Viver não é só respirar", diz Eduardo que trabalha como assistente social no lar onde mora.

Habituado a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, Eduardo, para quem esta não é a primeira greve de fome, diz estar psicologicamente forte para os dias que o esperam. Está com espasmos e feridas por estar sempre na mesma posicão. Um médico já lhe foi dizer que devia parar com o protesto porque não pode atentar contra a própria vida. "Faço isto por desespero. Sei o que quero e para onde vou."