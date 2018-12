Quase todos os indicadores de pobreza melhoraram. Exceto dois

A taxa de pobreza diminuiu em 2017 para o valor mais baixo dos últimos 14 anos. No ano passado, 17,3% dos portugueses viveram com menos de 468 euros mensais, enquanto em 2016 essa taxa batia nos 18,3%, já abaixo dos 19,5% do pico da crise, mostram os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Quase todos os indicadores de pobreza melhoraram no ano passado, exceto dois: desempregados e o que mede o número de idosos a viver abaixo do limiar de pobreza - que passou de 17% para 17,7%.

“É preciso analisar o que aconteceu com este indicador”, alerta Carlos Farinha Rodrigues, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e especialista em matéria de pobreza e desigualdade. Sendo um dos grupos mais vulneráveis na sociedade, assistir a um aumento do número de idosos pobres enquanto se vê o país a recuperar rendimentos exige um olhar atento e deve funcionar como um alerta.

“Estes dados provam ser necessária uma preocupação particular com os idosos. Deve ser dada uma atenção direcionada, e não generalizada, de maneira a visar em concreto os idosos que estão próximos da linha de pobreza”, defende o especialista. O Governo tem uma “responsabilidade acrescida, por ser quem conduz a política social e económica”, mas não deve estar sozinho nessa luta. “A sociedade tem de responder também a problemas como o isolamento ou a falta de condições de Saúde.”

Carlos Farinha Rodrigues aponta duas possíveis explicações para esta evolução. “Há uma grande percentagem de idosos de baixos rendimentos que estão perto da linha de pobreza”, refere. E isso tem uma explicação metodológica: o limiar de pobreza é definido com base no rendimento mediano do país. Quando os rendimentos sobem, essa linha sobe, quando descem, a linha desce.

Por isso, explica Farinha Rodrigues, basta este limiar descer para que algumas pessoas deixem de ‘entrar’ nas estatísticas da pobreza. Isso poderá ter acontecido durante a crise (a taxa foi de 15,1% em 2013 e 17% em 2014), estando agora a acontecer o efeito contrário.

Mas o problema está lá e precisa de soluções. “Alguns dos instrumentos de apoio social que temos, como o complemento solidário para idosos, têm de ser pensados de forma a adequarem-se à nova realidade.”

Um outro fator de preocupação é o aumento do risco de pobreza entre os desempregados. “Apesar de a população desempregada estar a diminuir, a proporção de pobres aumentou. É preciso encontrar alternativas na inserção destas pessoas na sociedade.” Quem está dentro destes números são sobretudo os desempregados que já esgotaram os mecanismos de apoio, pelo que a solução não passa necessariamente por um aumento do subsídio. “Estas são pessoas que estão numa situação de extrema fragilidade”, conclui Farinha Rodrigues.

UMA MELHORIA GENERALIZADA

A somar à melhoria dos indicadores da pobreza está uma redução das desigualdades económicas. “Estes marcos positivos significam que algo mudou nas políticas públicas e na situação económica. Mas continuamos a ser um dos países da Europa com valores de desigualdade e pobreza claramente superior à média.”

Ao contrário dos idosos, a pobreza entre as crianças e jovens chegou quase aos 26% em 2013 mas tem vindo a diminuir, ficando nos 18,9% em 2017. “A melhoria da situação económica das famílias explica uma parte significativa desse fenómeno. Mas também tem havido mais atenção através de políticas como a alteração do abono de família.”

Apesar da descida, a taxa de pobreza dos jovens ainda é superior à média nacional. “Portugal tem ainda um longo percurso a percorrer.”