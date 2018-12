Portugal é o melhor sítio do mundo para se conhecer

Pequeno e no ponto mais a sul da Europa, Portugal saiu definitivamente da periferia. Pela segunda vez consecutiva, foi eleito o melhor destino a visitar em todo o mundo. Depois da descoberta dos encantos de Lisboa, o país foi presenteado com mais 15 distinções, desde hotéis e restaurantes até serviços.

Atribuídos na cerimónia 2018 dos World Travel Awards - pela primeira vez realizada em território nacional, sábado no Pátio da Galé, na Praça do Comércio, Lisboa –, os prémios mais importantes do turismo mundial revalidaram o encanto português, deixando para trás concorrentes como África do Sul, Brasil, EUA, Índia, Indonésia, Jamaica, Maldivas, Sri Lanka, Malásia, Vietname, Nova Zelândia ou a vizinha Espanha. O país tinha 55 nomeações, ganhou 16, um recorde nacional.

Além de melhor destino turístico, Portugal tem Lisboa como a melhor cidade no mundo para ser visitada e para uma escapadinha citadina. Perderam cidades emblemáticas como Londres, Nova Iorque, Paris, Rio de Janeiro, Sydney e São Petersburgo. A Madeira ganhou na liderança dos destinos insulares e os Passadiços do Paiva a atração de aventura número um entre todas.

Além dos destinos, também os serviços foram considerados de topo. Os Parques de Sintra valeram à Monte a Lua o prémio de melhor empresa de conservação. Ao Turismo de Portugal foi concedido o topo entre os organismos oficiais de turismo e à VisitPortugal o melhor website de um organismo no sector.

À paisagem e aos serviços, os votantes – o público em geral e 200 mil profissionais da indústria do turismo de 160 países - juntaram também a hotelaria. Amazing Evolution Management foi considerado o melhor operador de boutique de hotéis. Já no que diz respeito aos locais onde pernoitar, a lista é igualmente de luxo. O Corinthia (Lisboa) ganhou na categoria de melhor hotel citadino. O Olissippo Lapa Palace (Lisboa) recebeu o primeiro prémio entre os clássicos. O Vine (Madeira) distinguiu-se pelo design. O Vila Joya (Albufeira) foi premiado pela alta gastronomia, e o Conrad (Loulé) foi considerado o melhor no segmento resort de luxo. Ou seja, em todo o mundo, estes são considerados os melhores no que fazem.

Muitas vezes criticada dentro de portas, a TAP saiu do chão aos olhos de quem está lá fora. A transportadora aérea nacional foi distinguida como a melhor companhia para destinos em África e na América do Sul. E a revista a bordo, «Up Magazine», foi a melhor entre todas.

Por tudo, os parabéns são dados à população. “Este é, acima de tudo, um prémio para os portugueses”, afirma Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo. “Sermos os campeões do mundo no turismo pelo segundo ano consecutivo é sinal da capacidade de afirmação internacional de Portugal, graças ao trabalho de todos os portugueses. Portugal é de facto um destino imperdível.” E não restam dúvidas.

No próximo ano, no início de junho, a Madeira será o palco para mais um evento dos ‘óscares’ do turismo. A ilha vai acolher pela primeira vez a gala europeia dos World Travel Awards.

Outras nomeações portuguesas não premiadas

Melhor destino de cruzeiros – Lisboa

Melhor destino de praia – Algarve

Melhor destino de mergulho – Açores

Melhor projecto de desenvolvimento turístico – Passadiços do Paiva (Arouca, Geoparque Global da UNESCO)

Melhor porto de cruzeiros - Porto de Lisboa

Melhor empresa de cruzeiros fluviais – DouroAzul

Melhor companhia aérea na Europa – TAP Air Portugal

Melhor academia desportiva - Cascade Wellness & Lifestyle Resort

(Lagos)

Melhor resort tudo-incluído – Pestana Porto Santo All Inclusive (Madeira)

Melhor resort de praia - Hotel Quinta do Lago (Loulé) e Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor boutique hotel - Hotel Altis Avenida (Lisboa)

Melhor boutique resort - Vila Joya (Albufeira)

Melhor hotel de negócios - Myriad by SANA Hotels (Lisboa)

Melhor hotel de design - 1908 Lisboa Hotel (Lisboa) e Altis Belém Hotel & Spa (Lisboa)

Melhor resort para famíias - Pine Cliffs Resort (Albufeira) e Ria Park Hotel (Loulé)

Melhor resort de golfe e villas - Dunas Douradas Beach Club (Loulé)

Melhor hotel ecológico - Corinthia Hotel Lisboa (Lisboa)

Melhores residências turísticas - Pine Cliffs Residence, (Albufeira)

Melhor suíte de hotel - Suíte Roof Garden @ Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort insular - Belmond Reid's Palace (Madeira)

Melhor resort de lifestyle - Conrad Algarve (Loulé) e Epic Sana Algarve Hotel (Albufeira)

Melhor resort de praia de luxo - Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor hotel de negócios de luxo - Pestana Palace Lisboa (Lisboa)

Melhor resort de luxo para famílias - Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor hotel de luxo - Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort de lazer de luxo - Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor resort de luxo - Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort de luxo de residências - Pine Cliffs Residence (Albufeira)

Melhor hote para reuniões e conferências - Ria Park Hotel (Loulé)

Melhor hotel M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) - Epic Sana Algarve Hotel (Albufeira)

Melhor resort - Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort desportivo - Pine Cliffs Residence (Albufeira)

Melhor resort de villas - Martinhal Sagres Beach Hotel Family Resort (Vila do Bispo)

Melhor resort romântico - Monte Santo Resort (Lagoa) e Vila Vita Parc (Lagoa)