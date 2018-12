Táxis elétricos aéreos poderão estar a voar já em 2021

Elétrico, autónomo, com espaço para duas pessoas, capacidade para voar 30 quilómetros e ideal para fugir ao trânsito das grandes cidades: eis o futuro táxi aéreo da startup alemã Volocopter, o primeiro a receber um certificado europeu para poder voar. O Dubai foi o local escolhido para um voo de demonstração e o próximo teste vai acontecer em Singapura, já em 2019. Em menos de três anos, os táxis voadores já deverão ser alternativa aos tradicionais meios de transporte urbano.

Estes táxis assemelham-se a helicópteros, mas baseiam-se na tecnologia dos drones. A empresa alemã, que é apoiada pela Daimler, dona da Mercedes, garante que o aparelho tem uma grande estabilidade e é muito silencioso. São designados por eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing), ou seja, veículos elétricos que descolam e aterram verticalmente, sem necessidade de uma pista específica. “Estamos prontos para começar a implementar as primeiras rotas fixas nas cidades”, afirmou Florian Reuter, CEO da Volocopter. “Singapura é um parceiro lógico: a cidade é pioneira em termos de tecnologia e desenvolvimento urbano. Acreditamos que este é um novo passo para tornar os serviços de táxis aéreos uma realidade.” Desde 2016, a empresa tem um certificado para poder voar e está a cooperar com a Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) para obter uma licença comercial.

Apesar de a imagem dos carros voadores a sobrevoar as cidades ainda parecer cenário de um filme, a verdade é que poderá acontecer muito em breve. Além da Volocopter, pelo mundo inteiro, há dezenas de outras empresas a desenvolver projetos com automóveis aéreos neste momento. Um dos exemplos resulta da parceria entre a Audi, a Airbus e a Italdesign. É um táxi voador elétrico, testado pela primeira vez esta semana, em Amesterdão, que tem um módulo voador, outro terrestre e uma cápsula de passageiros.

Também a Uber já anunciou estar a pousar nessa pista: em breve, vai começar a ser testado o serviço Uber Air. O objetivo é poder chamar um táxi aéreo, através da aplicação, da mesma forma como hoje se chama um carro. Tóquio e Osaca (Japão), Mumbai e Deli (Índia), Sydney e Melbourne (Austrália), Rio de Janeiro (Brasil), Paris (França), Los Angeles e Dallas (Estados Unidos) são as cidades escolhidas pela empresa para testar o novo sistema já a partir de 2020, esperando ter o serviço disponível nas duas cidades americanas em 2023. É dada preferência a zonas com mais de 2 milhões de habitantes para que a utilização deste tipo de transporte aéreo tenha mais efeito, escapando ao caos do trânsito. Segundo a empresa, permitirá fazer cerca de 60 quilómetros em 20 minutos.

Preços baixos

A Uber garante que os preços destes táxis aéreos vão ser semelhantes aos que atualmente são cobrados no Uber Black (a opção de automóvel mais luxuoso). Outra das empresas a desenvolver estes aparelhos voadores é a Lillium, na Alemanha, que também promete preços acessíveis. Uma viagem de seis minutos entre Manhattan e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, poderia ter um custo de 30 euros. O facto de estes novos aparelhos serem elétricos é uma das razões apontadas para os baixos custos de deslocação que permitem cobrar preços de transporte mais baratos.

Cidades como o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, são exemplo de investimento nesta área. Além de ter experimentado o Volocopter, a polícia local começou este mês a testar motas voadoras, criadas por uma startup americana.

As novas tecnologias aplicadas aos transportes, como os carros autónomos, têm anunciado uma revolução da mobilidade urbana, do planeamento das cidades e da própria sociedade, que caminhará para um sistema baseado na partilha e não na propriedade.