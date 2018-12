SNS vai internar em casa 400 mil doentes

Em novembro de 2015 o hospital de Almada entrou para a linha da frente de um modelo de cuidados hospitalares cada vez mais praticado no resto do mundo: internar em casa. Mais de mil doentes depois, o plano único vai dar lugar a uma estratégia para que todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) sejam capazes do mesmo.

"O projeto no longo prazo, cinco a sete anos, será capaz de ter 9500 doentes internados em casa em permanência, 400 mil por ano, em todo o país”, afirma o responsável pela missão, Delfim Rodrigues. Fora da enfermaria são menos as mortes, as infeções hospitalares, os reinternamentos, as urgências e os custos.