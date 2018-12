Reprodução humana: edição genética ainda não é controlável

Não existem, por enquanto, “evidências científicas suficientes para aplicar a tecnologia da edição genética em humanos”, afirma Carmo Fonseca ao Expresso. A presidente do Instituto de Medicina Molecular (iMM) reage assim às notícias que estão a correr mundo desde segunda-feira sobre o investigador chinês He Jiankui, que anunciou ter criado os primeiros bebés manipulados geneticamente. A cientista sabe bem do que fala, porque lidera um laboratório com o seu nome – o Maria do Carmo Fonseca Lab – que desenvolve trabalho de investigação precisamente na área da edição genética. Aliás, esta é a única equipa científica a fazê-lo em Portugal.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)