Ministra contra greve ‘self-service’ dos enfermeiros 

Pedido pela equipa ministerial da Saúde, o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República (PGR), divulgado na sexta-feira, confirma a licitude da greve de 40 dias dos enfermeiros mas a ministra acrescenta reticências ao texto. Marta Temido afirma que a falta de comparência dos profissionais não pode ser decidida casuisticamente.

"Aquilo que o Conselho Consultivo da PGR refere é que o pré-aviso de greve não enferma de nenhuma ilicitude mas, de facto, o concreto exercício do direito à greve pode, no seu desempenho e na forma como é executado - se se revelar que cada profissional, de uma forma não gerida, entra e sai de greve e escolhe o dia, a hora, o momento e, em última instância, a atividade relativamente à qual opta por exercer o direito à greve -, configurar um exercício tipo 'self-service' e uma forma ilícita de exercer este direito." A governante garante que o Governo está "muito concentrado em procurar fazer pontes com a profissão da enfermagem" e a prova está na reunião que irá decorrer já na próxima segunda-feira.

À mesa vão estar estruturas sindicais representativas da profissão, excluindo os sindicatos que convocaram a greve: a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal. "O Governo não está a negociar com estruturas sindicais que estão em greve. Essas estruturas fizeram a sua opção e a nossa expectativa é que consigamos reforçar a proposta que já foi apresentada, mas isso será feito, discutido, trabalhado e aprofundado com as estruturas que se mantêm em diálogo e com quem temos tido um relacionamento profícuo."

Marta Temido reconhece que "não há serviços de saúde sem profissionais", mas sublinha que é necessário "equilibrar isto com outras coisas que o serviço também precisa, como equipamentos, medicamentos e vários profissionais de saúde". Gestora hospitalar, a agora ministra é taxativa: "Tenho a certeza que ninguém dos portugueses perdoaria ao Governo se não soubesse escolher as prioridades. E as nossas prioridades são as pessoas, por importantes que sejam as profissões com as quais contamos. Tenho a certeza de que irão conseguir compreender que temos que estabelecer pontes, não podemos queimar pontes, temos que nos manter em diálogo e, acima de tudo, há deveres éticos, deontológicos e deveres de serviço que temos de preservar e de que o Ministério da Saúde não abdicará".

Segundo a ministra, o Governo já atendeu a "duas reivindicações nucleares" - uma "da inserção na categoria de enfermeiro coordenador/gestor" e outra relativa a um suplemento salarial de 150 euros - , mas lamenta o facto de os sindicatos que convocaram a greve "continuarem a insistir que querem uma categoria". Marta Temido lembra ainda que a enfermagem tem 42.000 profissionais no Serviço Nacional de Saúde e mexidas de 150 euros neste universo tem "um impacto significativo", de 17 milhões de euros por ano". O Ministério propôs o reforço deste suplemento e a reivindicação de categoria "vale o que vale".