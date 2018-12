Líderes do G20 preparam reforma da Organização Mundial do Comércio

Os líderes do G20 acordaram este sábado no comunicado final que a Organização Mundial do Comércio (OMC) deve ser reformada, informaram fontes da União Europeia. Os diplomatas europeus explicaram que o tema foi incluído no esboço inicial que será convertido em texto final ainda hoje ao final do dia, o que representa "um grande passo em frente".

O documento, que ocupará cerca de sete páginas, vai incluir temas com o clima, que definiram como "o grande elefante branco na sala", o excesso de capacidade da produção de aço e as taxas da economia digital. Durante dois dias, os líderes das 20 principais economias do mundo e dos países emergentes debateram em Buenos Aires, Argentina, os temas mais relevantes da agenda global.

Atualmente, o momento é de fortes tensões comerciais, entre os Estados Unidos e potências como a China e a União Europeia, e por conflitos político-diplomáticos cruciais, em particular o que opõe a Rússia à Ucrânia.