Iluminação de Natal na baixa do Porto começa hoje… mas condicionada

Segundo um comunicado da Câmara Municipal do Porto, só hoje a Porto Lazer foi nformada pela empresa a quem foi adjudicada a iluminação de Natal no Porto, que não conseguiu concluir os trabalhos a tempo. Assim, ao contrário do que estava previsto, não será possível a ligação integral, hoje à noite, das iluminações na baixa da cidade,.

A autarquia, perante este “grave incumprimento” do cadernos de encargos, fez com que a Porto Lazer acionasse “um plano de contingência e todos os meios legais para acautelar os interesses do Município”.

Só isso permitirá que a árvore de Natal e a iluminação da Avenida dos Aliados estejam prontas a tempo da inauguração de hoje, prevista para as 18 horas.

Será uma situação provisória e condicionada, já que, refere o comunicado, “a Porto Lazer não possui os meios adequados e suficientes para garantir todos os trabalhos”. Deste modo, “uma solução definitiva para terminar as montagens, apenas será alcançada nas próximas semanas”.