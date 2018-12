Grávidas podem ficar com bebé. Casais desistem da gestação de substituição

A maioria dos casais que apresentou o pedido para recorrer à gestação de substituição (vulgarmente conhecida como “barriga de aluguer”) antes de a lei ter sido chumbada pelo Tribunal Constitucional (TC), em abril, não pensa retomar o processo em Portugal. Ao que o Expresso apurou, dos nove processos então submetidos ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), apenas uma família admite voltar a tentar.

O principal entrave apontado pelos casais é o período de arrependimento para a gestante, que será incluído na nova legislação, e que permite à grávida ficar com o bebé após o nascimento.