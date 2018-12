Fundação Mário Soares reduzida a arquivo

Com os subsídios cortados para metade desde que o ex-Presidente morreu, a Fundação Mário Soares deverá ser reduzida apenas à biblioteca do antigo Chefe de Estado. A informação é avançada pelo jornal "Público" que cita fonte da direção que esta semana tomará uma decisão final.

A atual direção defende que a Fundação, cujos custos também foram reduzidos e mesmo assim continou a apresentar um saldo negativo, deve centrar-se apenas no espólio pessoal de Mário Soares e de mais dois amigos chegados, Francisco Ramos da Costa, fundador do PS que esteve com líder socialista no exílio e Manuel Mendes, amigo de faculdade. Se esta proposta avançar, implica a saída de todos os outros espólios, como o de Amílcar Cabral ou o de Afonso Costa, que a Fundação guarda.

O ano passado, a Fundação teve um saldo negativo de 388 mil euros. Os subsídios caíram para metade, passando de 316 mil euros para 175 mil.