Dois pescadores morreram e um está desaparecido em Aveiro

Dois pescadores lúdicos morreram este sábado no molhe norte em São Jacinto, Aveiro. As vítimas foram apanhadas por uma onda e caíram à água. Há ainda uma pessoa desaparecida

Dois pescadores lúdicos morreram este sábado no molhe norte em São Jacinto, no concelho de Aveiro. Foram apanhados por uma onda e caíram à água, havendo ainda uma pessoa desaparecida.

Segundo o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel, o alerta foi dado cerca das 11:00 por um quarto pescador que se encontrava no mesmo local, mas que não terá caído à água. "Eles estavam à pesca na ponta do molhe norte quando foram apanhados por uma onda. Três deles caíram à água, tendo sido recuperados dois corpos", disse o mesmo responsável.

A informação inicial dava conta de que tinham caído à água quatro pessoas e duas tinham morrido. Carlos Isabel referiu ainda que neste momento estão a decorrer as buscas para encontrar o pescador que está desaparecido.

"Temos no local meios aquáticos da Polícia Marítima e da Estações Salva Vidas de Aveiro. Também já foi ativado o helicóptero e estamos à espera que chegue ao teatro de operações a qualquer momento" adiantou o mesmo responsável.