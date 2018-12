Deco avança com ação contra Facebook

A ação judicial da Deco contra o Facebook, por uso indevido de dados, deu entrada esta segunda-feira na Justiça portuguesa. Tal como o Expresso avançou na sua edição de 30 de junho, pela primeira vez, associações de defesa dos consumidores de Portugal, Espanha, Itália e Bélgica juntaram-se, numa estratégia comum, para processar a rede social.

Em Portugal, a Deco pede uma indemnização compensatória de um mínimo de €200 por cada utilizador — que em Portugal se estima serem 6,4 milhões —, consoante o tempo de antiguidade que cada pessoa tenha naquela rede social.

Este processo surge na sequência do escândalo da Cambridge Analytica, a empresa de consultoria política britânica que terá usado indevidamente dados de 87 milhões de utilizadores para ajudar a eleger Donald Trump e que também influenciou o resultado do referendo do ‘Brexit’.

A Deco entende que todas as pessoas que têm conta no Facebook merecem ser indemnizadas, já que existem aplicações semelhantes à utilizada pela Cambridge Analytica e, por isso, todos os utilizadores estão expostos.