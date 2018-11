Sismo de magnitude 6,6 atinge sul do Alasca e gera alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter atingiu nesta sexta-feira o Alasca, provocando danos em edifícios, levando pessoas a saírem para as ruas ou a procurarem abrigos seguros.

O Instituto Geológico norte-americano (USGS) referiu que o epicentro do sismo se situou 12 quilómetros a norte de Anchorage, a maior cidade do Alasca.

A agência noticiosa Associated Press registou fendas em vários edifícios, mas ainda não estavam confirmadas eventuais vítimas.

Na sequência do sismo, responsáveis oficiais emitiram um alerta de tsunami nas áreas costeiras do sul do Alasca. O USGS disse que o aviso foi acionado na região de Cook e no sul da península de Kenai.