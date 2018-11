Comando suspeito de homicídio fica em prisão preventiva

O Comando suspeito de ter assassinado o camarada de armas no quartel da Carregueira (Sintra) vai ficar a aguardar o julgamento em prisão preventiva.

A notícia avançada pelo "Correio da Manhã" foi confirmada ao Expresso por fonte judicial.

O jovem de 21 anos, detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária Militar (PJM), foi ouvido por um juiz de instrução do Tribunal de Sintra que aplicou a medida de coação mais gravosa.

O crime teve lugar na tarde de 21 de setembro no Regimento de Comandos. A vítima chamava-se Luís Teles, tinha 23 anos e era natural da Madeira. Foi alvo de um disparo mortal da G-3 que pertencia ao suspeito, numa altura que este fazia a vigilância aos paióis da Carregueira.

Nos dias seguintes à morte de Luís Teles, chegou a pensar-se que tinha cometido suicídio. Mas as perícias forenses encaminharam os investigadores numa outra direção, a do homicídio.

De acordo com a TVI, o tiro entrou pelas costas da vítima. O alegado autor do crime chegou a ser ouvido pela PJM como testemunha, pois terá sido ele a alertar os responsáveis da Carregueira do incidente.

O Expresso apurou que foram encontrados vestígios de pólvora nas mãos do suspeito.