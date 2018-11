A importância de permitir aos estudantes aceder a preservativos: o debate sobre a sida

As declarações dos principais protagonistas do debate promovido pelo Expresso e pela farmacêutica Gilead sobre a semana do teste do vírus da imunodeficiência humana

"Só muito recentemente é que a hepatite C ficou debaixo dos holofotes", diz Guilherme Macedo, diretor do serviço de gastrenterologia do Hospital São João "Há ainda muito por fazer" no combate ao vírus da sida, segundo Maria Antónia Almeida Santos, porta-voz do PS Os testes fazem toda a diferença no combate à sida e às hepatites virais, segundo Isabel Aldir, diretora do Programa Nacional para a infeção VIH e Sida e do programa para a área das hepatites virais A oportunidade fazer o teste para a sida e hepatites virais "deve ser aproveitada, para Ricardo Batista Leite, porta-voz para a saúde do PSD Testar cedo é a única forma de tratar a sida e as hepatites virais cedo, garante Ricardo Fernandes, diretor-executivo do Grupo de Ativistas em Tratamentos