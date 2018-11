Borba. Detetada estrutura que se afigura compatível com uma viatura

Uma estrutura metálica cuja configuração se afigura compatível com a de uma viatura foi detetada submersa, esta quinta-feira, na pedreira onde ocorreu o deslizamento de terras e colapso de uma estrada em Borba, informou a Proteção Civil.

"Durante as operações de reconhecimento e busca realizadas durante a tarde de hoje, na pedreira em Borba, foi detetada uma estrutura metálica submersa, a uma profundidade de cerca de sete metros, cuja configuração se afigura compatível com a de uma viatura", refere a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em comunicado.

Ao anoitecer e com o aumento da precipitação no local, as operações foram suspensas por razões de segurança, sendo retomadas na sexta-feira, para que as equipas de busca e resgate "possam confirmar os dados recolhidos hoje, ao final do dia", adianta a ANPC.

O deslizamento de terras e o colapso de um troço de estrada para dentro de duas pedreiras em Borba, no distrito de Évora, ocorrido no dia 19, provocou dois mortos, o maquinista e o auxiliar de uma retroescavadora, e três desaparecidos.

Os três homens dados como desaparecidos viajavam num automóvel e numa carrinha de caixa aberta, que foram arrastados para dentro de uma das pedreiras quando passavam na estrada que ruiu.

O corpo da segunda vítima mortal foi retirado no sábado à noite e o da primeira no dia seguinte ao colapso da estrada.