Vacina da meningite B gratuita no SNS

Proteção há muito defendida pelos pediatras vai ser incluída no Programa Nacional de Vacinação. Decisão é política e avançou sem o aval técnico da Direção-Geral da Saúde

A vacina mais cara para os pais portugueses, contra a meningite B, vai ser dada gratuitamente nas unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A inclusão no Programa Nacional de Vacinação (PNV), há muito defendida pela generalidade dos pediatras, foi decidida no início da semana por determinação política, isto é, sem o parecer positivo da Direção-Geral da Saúde.

O Expresso sabe que a ausência de um aval técnico sobre a imunização, como é norma, está a gerar polémica entre os vários intervenientes. No caso, sobretudo entre os peritos a quem cabia pronunciarem-se sobre a vacinação universal. A avaliação técnica tem estado a ser feita e estava prevista uma nova reunião antes do final do ano. “A apreciação é feita pela Comissão Técnica de Vacinação, que só emite parecer, independentemente do sentido, quando considera que dispõe de informação suficiente. Desconheço quando acontecerá”, explicou recentemente ao Expresso a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

O Reino Unido foi o primeiro país a avançar, em 2015, e atualmente a vacina é gratuita na Lituânia, Irlanda, Itália, sul da Austrália, Alemanha (com o pagamento por várias mutualidades) e Grécia, mediante reembolso. A Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) e os próprios especialistas recomendam a proteção das crianças, mas o custo de uma imunização universal face à reduzida incidência da doença — em 2017, 10,33 por 100 mil habitantes abaixo dos 12 meses e 2,32 até aos quatro anos — estava a adiar a inclusão das doses no PNV.

Dos grupos perigosos, o meningococo B é o único que não tem vacina garantida pelo SNS apesar de ser o mais predominante. Em 2016, 77,5% dos grupos de meningite em Portugal eram B. Transmitida por secreções respiratórias, a bactéria atinge crianças com menos de cinco anos, com um pico aos seis meses, levando à morte 5% a 14% delas e deixando 11% a 19% com sequelas como danos neurológicos, perda de audição ou amputações. Há também risco de infeção entre os adolescentes.

Os pediatras têm pedido aos pais que protejam as crianças e já no início deste ano a comissão de vacinas da SPP atualizou as recomendações. A indicação é quase sempre seguida, apesar dos encargos. O esquema de imunização, a partir dos dois ou três meses de vida, contempla até três doses, vendidas a €95,09 cada. No total, são quase €300.

O Expresso aguarda os comentários da Direção-Geral da Saúde e do Ministério.