União Europeia quer ter economia neutra em carbono até 2050

Tornar uma economia neutra em carbono é fazer com que haja capacidade para absorver tanta quantidade de dióxido de carbono (CO2), por exemplo através da floresta, como aquela que é emitida por fábricas, carros e toda a atividade humana. Portugal e alguns outros países, como a Suécia, a Dinamarca ou Espanha, já se tinham comprometido a atingir este objetivo até 2050, agora a Comissão Europeia quer estender a meta a todos os 28 Estados-membros e apresentou esta terça-feira a sua estratégia nesse sentido.

“Se não liderarmos, mais ninguém o fará”, afirmou o comissário europeu do Clima, Miguel Arias Cañete, numa conferência em Bruxelas esta terça-feira. Um relatório recente da ONU demonstra que a maioria dos países mais ricos não está a cumprir aquilo a que se comprometeu no Acordo de Paris.

“Com este plano, a Europa será a primeira grande economia a tornar-se neutra em carbono até 2050. E temos todas as ferramentas para sermos ambiciosos”, sublinhou Arias Cañete, lembrando que o último relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) alerta o mundo para a urgência de não esperar mais de 12 anos para tomar medidas que impeçam as temperaturas médias globais de subir mais de 1,5ºC até final do século.

A União Europeia já se tinha antes comprometido em reduzir até 2030 as emissões de CO2 e outros gases de efeito de estufa em 40%. Mas para ser neutra em carbono, terá de ir ainda mais além, nomeadamente reduzindo o consumo de energia para metade até meados do século e possibilitando que 80% da energia elétrica seja alimentada por energias renováveis, como a eólica ou a solar. Desde 1990, a UE cortou 20% das suas emissões e a economia continuou a crescer.

Porém, não vai ser assim tão fácil impor esta meta aos 28. Países como a Alemanha e a Polónia, onde a indústria do carvão é muito importante, estão a enfrentar dificuldades políticas internas para reduzir a extração e utilização deste combustível fóssil.

Por isso, para já, as organizações ambientalistas mostram-se cautelosas na reação, considerando a estratégia bem vinda, mas com pouco alcance.

A associação portuguesa Zero é uma das que aplaude “o grande passo em frente da UE para emissões líquidas zero até 2050”. Porém, admite que "provavelmente não é ainda suficiente para alcançar o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 °C. O presidente da Zero, Francisco Ferreira, diz que “a UE precisa de descarbonizar totalmente até 2040 e aumentar significativamente a sua meta climática para 2030, indo para além de uma redução de 55% pedida por vários Estados-membros e pelo Parlamento Europeu”. Ou seja, não basta cortar 40% das emissões até lá. É preciso ir mais além e urgentemente.

A associação ambientalista também aproveita para apelar, em comunicado, ao Governo português para “manifestar claramente o seu apoio a um aumento substancial das metas de curto e de longo prazo da UE” na Cimeira do Clima (COP24), que começa no domingo em Katowice, na Polónia. O objetivo é que as metas e medidas “estejam alinhadas com o compromisso de 1,5 °C e sejam desenvolvidas o mais rapidamente possível e muito antes do prazo de 2020 adotado em Paris”.